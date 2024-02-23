交叉路口死亡事故頻傳屏縣萬丹鄉已3起 警啟動測速照相
屏東警分局統計去年2023年轄內交通事故資料，依道路型態「交岔路口」車禍發生949件，死亡車禍事故僅3件，但從今年1月起至今，交叉路口車禍事故發生127件，其中死亡車禍就已達3件，且都位在萬丹鄉，警方表示，將啟動機動式測速照相，加強各類交通違規取締。
屏東警分局表示，今年交叉路口發生3起死亡車禍，均位在萬丹鄉，分別是萬丹鄉大昌路、萬新路、萬丹路與台27線等易肇事路段，加強各類交通違規取締，另擇適當地點執行機動式測速照相，針對超速違規車輛逕行舉發，請駕駛人務必依限行駛不超速。
警方提醒，除交通違規取締作為，建立民眾「路口減速」的觀念刻不容緩，行車速度愈快，駕駛人的反應時間愈短，無論路口是否設號誌，駕駛人均應降低行車速度，以獲充足反應時間應付突發狀況，並看清左右來車後再通過路口。
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