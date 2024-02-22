彰化3姊弟被車撞飛 2人一度無呼吸心跳1輕傷

彰化縣伸港鄉今晚發生重大車禍，就讀國小的陳姓3姊弟昨傍晚6時21分許，行走在伸港鄉建國路與美港路口行穿線時，遭蕭姓男子駕車撞及，2位姊姊一度沒有呼吸心跳，搶救後雖已恢復心跳，仍有生命危險，弟弟左腳擦傷無大礙，肇事原因由警方調查中。

警方調查，73歲蕭姓男子當時駕駛自小客車，沿伸港鄉建國路北往南方向直行，3姊弟正由東往西行走在行穿線上，遭小客連撞擊後，2位姊姊被撞飛約20公尺後倒地，小客車續往前直衝後才煞停，現場書包散落一地。

消防局據報後，分別將3人由救護車送往彰基及彰濱救治，2位姊姊傷勢嚴重，一度失去呼吸心跳，經搶救才恢復心跳，弟弟左腳擦傷無大礙。警方為蕭男酒測，酒測值是0，肇事原因仍由警方調查中。

遭撞的3姊弟分別為國小4年級、3年級及1年級。8歲妹妹急救後心跳恢復，血壓還是很低，有生命危險，11歲姊姊胸部挫傷，頭部腦出血，轉送彰化秀傳醫院緊急開刀救治。

據了解，3姊弟出身單親家庭，由母親撫養，他們應下午4時就下課，為何到傍晚6點多還未返家，警方及校方仍在了解，並有待社福機構介入提供協助。

彰化縣長王惠美接獲通報後第一時間到院關心，給予慰問金2萬元。社會處表示，3姊弟為中低收入戶家庭，社會處將持續追蹤關懷，提供適切服務。