砸近9萬買紅酒、旅館約會！男盜刷友人信用卡再歸還 到案還賴給亡兄

年約6旬的詹姓男子前年盜刷友人信用卡，支付紅酒及與女子至旅館約會的費用，金額近9萬元。警方到場調查時，詹謊報已故兄長的身分，因有監視器畫面、酒行業者指認。台北地檢署偵辦，依涉犯竊盜、詐欺罪嫌起訴詹。

據了解，前年詹拜訪友人時，趁機未經同意拿走對方的錢包，偷走2張信用卡後再歸還友人。由於友人未發現信用卡遭竊，詹冒用盜信用卡，支付購買紅酒、旅館住宿費用，共計約8萬7800萬元。

被害友人驚覺信用卡遺失後，向警方報警。警方依據刷卡紀錄等資訊，循線找到正在旅館的詹，詹謊報已故哥哥的姓名等資料，暫時躲過一劫。

不過，經酒行業者指認及監視器畫面等證據，檢警確認詹的身分及犯行。詹在偵訊時坦承，案發時他確實在旅館。檢方依涉犯竊盜及詐欺等罪嫌起訴詹。