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昨天才開學…逢甲女大生失聯44小時 今陳屍大遠百一樓
台中市消防局今天下午4時許獲報，有人疑似從大遠百墜落，倒臥在百貨公司後門一樓機電區，消防局派遣專責救護隊等分隊到場，女子已明顯死亡，經查，死亡的陳姓女子年約22歲，就讀逢甲大學，前天晚上才被家屬通報失聯，明天警方將報請檢察官相驗，釐清死因。
台中市消防局勤指中心在今天下午4時51分獲報，台中大遠百後門有人需要救護，初步報稱是墜落案件，消防局派遣專責救護隊、黎明消防分隊到場，發現女子已倒臥在百貨公司後方一樓機電區域內，已明顯死亡，全案交由轄區派出所後續調查。
經查，死者就讀逢甲大學，昨天學校才開學，因失聯，家屬前天晚間8時許向警方報案協尋，未料44小時後，女子陳屍在大遠百一樓機電區。
警方已聯絡到死者家人配合釐清死因，全案明天將報請檢察官相驗，釐清案發經過與死因。
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