用路人注意了！苗栗三地新增測速照相設備 3月起執法

苗栗縣警局今天公布縣內新增3處測速照相設備，地點位於竹南、三灣及三義，將於3月1日啟用執法，警方提醒用路人務必遵守速限行駛。

縣警局交通隊指出，3處新設置測速照相地點分別位於竹南鎮公義路1557號前、三灣鄉台3線101.2公里處，還有三義鄉140線19.9公里處；另外，原在縣道140線16.2至23.1公里設置的區間測速執法設備，經會勘評估後，將偵測路段調整為16.2公里至16.9公里，也將同步啟用執法，以上的路段速限均為60公里。

交通隊表示，竹南鎮公義路段因道路筆直且車流量大，易有車輛違規超速行駛；三灣鄉台3線多為彎道，常有外來遊客行經觀賞沿途美景，如果車速過快，容易失控衝往對向車道；至於縣道140線區間測速執法設備由相關單位現地會勘，考量生態保育及當地居民往來通行交通安全等因素，評估後調整執法路段。

配合去年新修正交通法規新制，嚴重超速也由原先超速60公里降低為40公里，同時從原先最高2萬4000元罰款提高至3萬6000元，希望駕駛人能遵守速限規定，共同維護行車安全。