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陸船越界捕魚拒檢翻覆釀2死 海巡署發3點聲明：一切依法取締

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一艘大陸籍快艇，今天下午越界在金門縣北碇東0.5浬海域捕魚。金門海巡隊獲報趕往取締，陸快艇拒檢翻覆，導致船上4人落海救起送醫2人搶救不治。對此，海巡署稍早說明指出，大陸快艇越界捕魚拒檢，雙方追逐時不慎翻覆釀2死意外，全案已報請金門地檢署檢察官相驗與調查。

據了解，一艘大陸籍無船名快艇，今天下午1時45分左右，於金門北碇島東方1.1浬（禁止水域內0.86浬）越界捕魚，金馬澎分署CP-1051艇發現前往驅離，過程中該艘陸籍快艇拒檢與CP-1051艇展開追逐，陸船不慎翻覆，導致4名陸籍船員落海。經海巡署將落海4人救起，協助送醫急救，但遺憾的是造有2名陸籍船員急救無效，宣告不治。

海巡署表示，為加強取締越界陸船，海巡署採取以下相關具體措施，包括：一、「結合優勢能量，擴大威力掃蕩」針對金門、馬祖、澎湖及北方三島海域等越界重點區域，本署適時規劃擴大威力取締勤務，並調派大型艦船支援，嚴格取締越界漁船，依法究辦。

二、「超前部署勤務，確保綿密無間」為防阻大陸漁船越界，本署掌握大陸漁船越界慣性，超前勤務部署，並全天候維持線上勤務，查處非法越界。

三、「運用六大手段，強力執法」對越界作業陸船，依據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」及其施行細則等規定，視情節合併採取「驅離」、「扣留」、「留置」、「沒入漁獲(具)」、「罰鍰」及「沒入船舶」等六大手段，彰顯我方執法權威及嚇阻效果。

對於這次執法過程釀兩死意外，海巡署強調，一切皆依法行政，目前已將涉案人船帶回金門海巡隊調查，並已報請金門地檢署指揮偵辦。對於2名大陸籍死亡船員部分，已透過管道聯繫陸方家屬協助處置，後續海巡署將配合地檢署調查，釐清有無執法過當。

一艘大陸籍無船名快艇拒檢，與金馬澎分署CP-1051艇追逐時不慎翻覆，4船員落海救起2人死亡。記者曾伯愷／翻攝
一艘大陸籍無船名快艇拒檢，與金馬澎分署CP-1051艇追逐時不慎翻覆，4船員落海救起2人死亡。記者曾伯愷／翻攝
一艘大陸籍無船名快艇拒檢，與金馬澎分署CP-1051艇追逐時不慎翻覆，4船員落海救起2人死亡。記者曾伯愷／翻攝
一艘大陸籍無船名快艇拒檢，與金馬澎分署CP-1051艇追逐時不慎翻覆，4船員落海救起2人死亡。記者曾伯愷／翻攝
一艘大陸籍無船名快艇拒檢，與金馬澎分署CP-1051艇追逐時不慎翻覆，4船員落海救起2人死亡。記者曾伯愷／翻攝
一艘大陸籍無船名快艇拒檢，與金馬澎分署CP-1051艇追逐時不慎翻覆，4船員落海救起2人死亡。記者曾伯愷／翻攝
一艘大陸籍無船名快艇拒檢，與金馬澎分署CP-1051艇追逐時不慎翻覆，4船員落海救起2人死亡。記者曾伯愷／翻攝
一艘大陸籍無船名快艇拒檢，與金馬澎分署CP-1051艇追逐時不慎翻覆，4船員落海救起2人死亡。記者曾伯愷／翻攝

海巡署 金門 馬祖

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