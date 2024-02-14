西門町槍擊案釀4人中彈！1傷者下午自聯醫轉送台大 院方曝傷勢

台北市西門町捷運站一號出口外，今天凌晨發生槍擊案，雙方駁火至少8槍，共4人中彈。其中一位病患先被送至台北市立聯合醫院中興分院，下午轉送至台大醫院，院方表示，該患者仍在診治中，但沒有生命危險，院方將致力照顧患者。

林姓男子等一夥人在西門町幫朋友慶生，離場時酒醉在騎樓跟翁姓男子起口角，掏出手槍打中翁男等3人，翁男友人見狀開槍反擊，林男也中彈。現場共4人中彈，林被友人載到中興醫院後，獨自就醫。其餘中彈的3人，連、黃、翁，徒留現場無人接應，翁手臂中彈，不顧傷勢跨越中華路雙黃線攔計程車至淡水馬偕醫院就醫，連右胸中彈、黃手臂中彈，2人見招不到計程車，一同跑到500公尺外的台北市憲兵隊求救。