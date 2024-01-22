可惡！黑狗體瘦疑灌食嗆死 飼主涉虐狗還辯鄰居餵魚刺

嘉義縣家畜疾病防治所去年3月接獲通報，民雄鄉金興村民宅常有犬隻哀嚎聲，懷疑犬隻遭虐，經家畜所派員訪查，該犬隻已死亡且體態瘦弱，送驗發現異物塞於咽喉窒息致死，高度懷疑生前遭灌食，且長期饑餓與營養不良，將飼主張女依涉違反動保法移送法辦。

飼主張女陳述，犬隻疑似患有軟骨症，曾帶至嘉義市一間動物醫院就診，懷疑鄰居餵食含魚刺的廚餘，導致犬隻死亡。嘉義縣家畜疾病防治所表示，後續查證無此營業動物醫院，犬隻續送台灣大學鑑定，結果排除軟骨症或吃入魚刺，確定死因為「未妥善照顧」。

嘉義縣家畜疾病防治所指出，送驗發現犬隻被異物梗塞於咽喉窒息致死，高度懷疑生前遭灌食，且胃內含大量未消化食物、腸道內無明顯內容物、血漿稀薄、骨髓呈現嚴重漿液性萎縮，疑似長期饑餓與營養不良，伴隨脫水與貧血，符合實地訪查飼養場地堆積糞尿等情形。