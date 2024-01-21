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白牌司機昨被父報失聯…2小時後已陳屍經補庫停車場

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子昨天下午被家人發現失聯，賴父趕緊通知警方緊急協尋，警方根據手機發話位置，在獲報2小時後，在北屯區大坑經補庫停車場發現賴男使用的白牌計程車，不過賴男躺在駕駛座，沒有生命跡象，經救護人員到場確認，賴男已明顯死亡，賴家人向警方表示，不知賴有遇到什麼困難，今將報請檢察官相驗，釐清死因。

經查，賴姓男子（37歲）昨天下午3時許，被賴父發現，駕駛白牌計程車後失聯，手機都不接聽，不知去向，賴父趕緊向警方報案，第五警分局獲報後，展開緊急協尋，昨天下午5時許，警方根據賴男的手機發話位址定位，在大坑經補庫停車場，發現賴男使用的車輛。

警方前往調查，發現賴男躺在駕駛座，一動也不動，經聯絡賴男家屬與救護人員到場後，確認賴男已明顯死亡。

賴家人透露，賴男在失聯前，沒有與家人爭吵，也沒有聽聞有經濟或感情糾紛，賴在失聯前也沒有有留下隻字片語，車內也沒有發現留有書信，將配合警方調查。

全案由賴家人辦理撤尋後，今天報請檢察官相驗，以釐清賴男死因。

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台中市賴姓男子昨天下午被警方發現，陳屍在經補庫停車場的一輛營業車輛內，已明顯死亡。圖／讀者提供※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
台中市賴姓男子昨天下午被警方發現，陳屍在經補庫停車場的一輛營業車輛內，已明顯死亡。圖／讀者提供※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

家人 計程車 停車場

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