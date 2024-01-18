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影／高雄失業男土地公頭上「動土」 犯行曝光落網瞎掰理由
高雄小港區一間香火鼎盛的土地公廟，今年初遭竊賊闖入，翻箱倒櫃，偷走茶葉等價值2000餘元物品，身影被監視器錄下；2周後，一名陳姓女子機車置物箱失竊2000元，警方發現是同一短褲竊賊，循線查獲是無業的洪姓男子所為，通知到案後函送偵辦。
警方調查，小港區小港路上一間土地公廟的劉姓義工（82歲），今年1月初至小港分局小港派出所報案，指稱竊賊闖入廟宇，翻箱倒櫃，將抽屜內的茶葉、狗糧、CD播放器偷走，損失約2000餘元。
警方調監視器，發現一名短褲竊賊騎機車停在廟前，持手電筒在廟庭前搜刮財物，將贓物裝入背包裡，不到10分鐘即離開，行竊過程被全程錄下。
15日上午10時許，一名陳姓婦人（61歲）報案，指停放在衛生所前的機車忘記拔車鑰匙，1名路過男子趁機偷走機車置物箱裡2000元現金；警方調監視器追查，發現短褲竊賊和偷土地公廟的犯嫌為同一人。
警方前天查出竊賊是常在土公廟前附近出沒的無業的洪姓男子（46歲），掌握洪男行蹤後，通知他到案說明；洪辯稱到土公廟借打火機，偷來的贓款花用殆盡，警詢後，被依竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦。
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