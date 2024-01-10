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未設防止崩塌設施…高雄工地65歲工人跌落 勞檢處：勒令停工並開罰

中央社／ 高雄10日電

高雄市楠梓區一處工地上午發生工安意外，65歲潘姓工人從2樓跌落受傷，所幸意識清醒，送醫治療中。市府勞工局勞檢處表示，雇主未設防止發生崩塌設施，已勒令停工，並將依法開罰。

高雄市消防局表示，今天上午9時多，接獲楠梓區藍昌路和大學三十八街路口有創傷救護案，消防局出動2車5人前往。年約65歲潘姓男子，腰部疼痛、意識清醒，由救護人員急救處置後送醫治療。

高雄市勞工局勞檢處表示，潘姓男子於工地2樓從事垃圾管道周邊清除作業時，因管道發生崩塌導致跌落受傷，所幸意識清醒，現於醫院療養中。

勞檢處接獲通報後派員了解，初步調查研判潘男於可能發生崩塌的場所作業時，雇主未設防止發生崩塌設施，導致受傷職災。因違反職業安全衛生法規定，勞檢處已勒令現場停工，並將依法裁處新台幣3萬元至30萬元罰鍰。

高雄今天發生工安意外的建築工地。聯合報記者／古和純 翻攝
高雄今天發生工安意外的建築工地。聯合報記者／古和純 翻攝

勞檢 崩塌 高雄市 勞工局 工安 職災

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