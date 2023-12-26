新北國中生遭割頸案 法官裁定涉案男收容女責付

新北市某高中國中部男學生涉為女學生出氣，竟持彈簧刀到隔壁班級攻擊另名男學生，造成傷者命危送醫仍在觀察中。警方昨晚將涉案2男女送辦，少年法庭今天裁定男收容、女責付。

新北某高中國中部發生校園流血案件，初步了解，有女學生趁中午休息時要到別班找另名女學生聊天，卻因遭那一班的男學生要求離開而引發口角。

女學生氣憤離開並找另名男學生去理論，進而發生推擠，涉案男學生竟持彈簧刀揮砍，割傷傷者脖子及刺傷左胸口，造成傷者大量出血，當場失去生命跡象，事發後，學校立即通報救護車送醫急救。

傷者經送亞東醫院急救，在醫護搶救下恢復心跳，但傷勢嚴重，於是裝上葉克膜及開刀搶救，目前在加護病房觀察中，仍有生命危險。

涉嫌行凶的男學生涉及傷害罪嫌、女學生也涉教唆傷人等罪嫌，新北市警察局土城分局將2人帶回警局偵訊，訊後，警方昨晚依殺人未遂罪嫌將2人移送少年法庭審理。少年法庭今天裁定涉案男學生收容、女學生責付。