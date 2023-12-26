快訊

獨／偏激國三生為乾妹出氣犯命案 警曝郭生性格：常逞凶鬥狠

「飛機座位被坐走」旅客控返台班機重複開票 星宇航空致歉加強管理

國三男學生遭砍...「我們已做好準備」阿姨怒控：教唆的女生最可惡

新北國中生遭割頸案 法官裁定涉案男收容女責付

中央社／ 新北26日電

新北市某高中國中部男學生涉為女學生出氣，竟持彈簧刀到隔壁班級攻擊另名男學生，造成傷者命危送醫仍在觀察中。警方昨晚將涉案2男女送辦，少年法庭今天裁定男收容、女責付。

新北某高中國中部發生校園流血案件，初步了解，有女學生趁中午休息時要到別班找另名女學生聊天，卻因遭那一班的男學生要求離開而引發口角。

女學生氣憤離開並找另名男學生去理論，進而發生推擠，涉案男學生竟持彈簧刀揮砍，割傷傷者脖子及刺傷左胸口，造成傷者大量出血，當場失去生命跡象，事發後，學校立即通報救護車送醫急救。

傷者經送亞東醫院急救，在醫護搶救下恢復心跳，但傷勢嚴重，於是裝上葉克膜及開刀搶救，目前在加護病房觀察中，仍有生命危險。

涉嫌行凶的男學生涉及傷害罪嫌、女學生也涉教唆傷人等罪嫌，新北市警察局土城分局將2人帶回警局偵訊，訊後，警方昨晚依殺人未遂罪嫌將2人移送少年法庭審理。少年法庭今天裁定涉案男學生收容、女學生責付。

延伸閱讀

國中割頸案震驚全台 新北教育局長臨時改行程赴醫院

國三生遭割喉救回一命 凶嫌送少年法庭裁定收容、女同學責付

國土署籲主動協助賴清德老家合法 新北：相關法令已經廢止

新北國中生遭美工刀刺頸命危 專家曝：校園暴力樣態比早期更多元

相關新聞

國三男學生遭砍...「我們已做好準備」阿姨怒控：教唆的女生最可惡

新北市某國中三年級15歲郭姓男學生昨天中午持彈簧刀刺傷楊姓男學生，導致楊生傷重命危經急救後仍與死神拔河中；自稱楊生阿姨的...

疑天冷心臟病發 保六總隊兩線二星警務員握佛珠陳屍寢室

就職於保六總隊的葉姓警務員，今天早上8點多被同仁發現陳屍寢室，救護員獲報趕抵確認他已沒有呼吸心跳，明顯死亡不送醫，警方勘...

國道今年交通死亡事故 1/4未繫安全帶喪命

元旦連假即將來臨，交通部高速公路局指出，今年截至11月，國道發生53件交通死亡事故，其中有13件、近1/4，是因未繫安全...

公車內撐傘遮陽遭制止 高雄婦人下車反告司機罵她神經病

高雄徐姓婦人今年6月4日早上搭乘公車出門，因太陽大車內又沒有窗簾，徐女在車內撐傘遮陽，卻被陳姓司機質問，事後徐女指控陳男...

防校園喋血？第一線老師嘆輔導管教辦法太僵化 和社會搶學生

新北市某完全中學昨天發生校園喋血案件，一名剛出少觀所的郭姓國三男學生不滿同校同年級不同班的「乾妹妹」被嗆聲，竟持隨身攜帶...

影／耶誕夜台南轎車撞毀號誌燈 駕駛肇逃身分成迷引發議論

台南市新化區新化區中正路南區國稅局前昨晚耶誕深夜傳出一聲巨響，受到驚嚇住戶出門查看發現一輛轎車撞上路口號誌橫向占據車道、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。