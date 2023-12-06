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新北耶誕城學生免費抱抱惹議 海山警勸導防動線壅塞

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北歡樂耶誕城於上月17日開城，本周六、日將舉辦巨星演唱會，預期市民廣場及周邊將湧進數十萬人潮。海山分局將出動435名警力加強疏導管制以維護現場秩序與安全。對於有學生在市民廣場發起「免費抱抱」活動，引發正反兩方熱議恐壅塞動線，海山警將針對類似行為的學生進行柔性勸導，避免造成壅塞或擋道。

海山分局表示，據往年統計巨星演唱會單日約有20萬人次湧入，演唱會2天將採取分流控管機制，活動會場主要通道採一進一出動線管制，並提早引導參加活動人潮往其他出入口，當廣場人潮近8成滿，主要入口採行只出不進管控措施，在每個出入口和主要通道沿線，都會安排警力及工作人員，以便隨時掌控現場人潮狀況，彈性調整疏導作為。

海山分局長王鴻儒提醒，新北歡樂耶誕城活動期間人車較多，考量周邊停車空間有限，請民眾多加利用大眾運輸工具，相關的交通管制措施將隨時提供警廣、IPOLICE即時插（推）播，提醒用路人提早改道，避開管制區域及注意交通安全。活動期間勿任意違規停車、並遵從各路口警員、義交之指揮疏導，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

警方向學生柔性勸導勿壅塞動線。記者黃子騰／翻攝
警方向學生柔性勸導勿壅塞動線。記者黃子騰／翻攝
新北歡樂耶誕城本周六、日預期湧入大批人潮，警方加強交管疏導。記者黃子騰／翻攝
新北歡樂耶誕城本周六、日預期湧入大批人潮，警方加強交管疏導。記者黃子騰／翻攝
海山分局長王鴻儒至耶誕城現場進行動線規劃。記者黃子騰／翻攝
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演唱會 歡樂耶誕城 新北

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