新北耶誕城學生免費抱抱惹議 海山警勸導防動線壅塞

新北歡樂耶誕城於上月17日開城，本周六、日將舉辦巨星演唱會，預期市民廣場及周邊將湧進數十萬人潮。海山分局將出動435名警力加強疏導管制以維護現場秩序與安全。對於有學生在市民廣場發起「免費抱抱」活動，引發正反兩方熱議恐壅塞動線，海山警將針對類似行為的學生進行柔性勸導，避免造成壅塞或擋道。

海山分局表示，據往年統計巨星演唱會單日約有20萬人次湧入，演唱會2天將採取分流控管機制，活動會場主要通道採一進一出動線管制，並提早引導參加活動人潮往其他出入口，當廣場人潮近8成滿，主要入口採行只出不進管控措施，在每個出入口和主要通道沿線，都會安排警力及工作人員，以便隨時掌控現場人潮狀況，彈性調整疏導作為。