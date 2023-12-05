三峽糊塗夫妻把5歲童晾路邊 回家清點人數才驚覺弄丟女兒

新北市三峽1對糊塗夫妻，上個月底中旬帶著5歲女兒與親戚們開車來到三峽中山公園遊玩。當天傍晚夫妻倆分乘車子離開，回家清點小孩人數，卻發現女兒沒跟著回家。童母心急如焚衝進派出所報案，見女兒平安在派出所裡面，當場破涕為笑抱起女兒向警致謝。

據了解，鄭姓男子（46歲）與妻子江女（35歲）上個月19日帶著5歲女兒與親戚一家人，各自開車來到新北市三峽區中山公園遊玩。當天約莫傍晚5時許大家玩累了，準備各自開車離開。孰料，夫妻倆以為對方有帶上女兒，竟分乘不同車子離開，等到眾人高高興興回到家裡清點小孩人數，才驚覺女兒怎麼不見了。

被爸媽遺忘的女童穿著一身白色洋裝，獨自站在車來車往的馬路旁來回踱步，不時東張西望還眼露焦慮。三峽警分局交通分隊員警郭桐祐騎車經過覺得有異，上前詢問這才知女童被糊塗爸媽「晾」在公園旁馬路上。

郭姓員警趕緊抱起女童，徒步走到600公尺外的三峽派出所，請值班女警林怡辰協助。林員接手先安撫女童情緒，隨後打開手機Google街景圖，從中山公園開始讓女童「按圖索驥」找住處，準備開車載她回家。不久女童的母親慌慌張張跑進派出所內，見女兒平安無事在所內，喜極而泣當場抱起女兒頻向警致謝。

三峽警方呼籲，家裡有小孩的家長，外出時一定要留意孩子是否平安在身旁，千萬不要脫離家長的視線，儘可能讓小孩背誦父母親的手機，迷路時才能確保平安。