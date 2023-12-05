快訊

總統大選財產申報 吳欣盈身家珠寶、趙少康財產都曝光

美國天后泰勒絲傳明年登台北大巨蛋開唱？ 唱片公司發聲了

亞錦賽／贏球就晉級 中華隊戰巴勒斯坦先發打線僅換1人

三峽糊塗夫妻把5歲童晾路邊 回家清點人數才驚覺弄丟女兒

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽1對糊塗夫妻，上個月底中旬帶著5歲女兒與親戚們開車來到三峽中山公園遊玩。當天傍晚夫妻倆分乘車子離開，回家清點小孩人數，卻發現女兒沒跟著回家。童母心急如焚衝進派出所報案，見女兒平安在派出所裡面，當場破涕為笑抱起女兒向警致謝。

據了解，鄭姓男子（46歲）與妻子江女（35歲）上個月19日帶著5歲女兒與親戚一家人，各自開車來到新北市三峽區中山公園遊玩。當天約莫傍晚5時許大家玩累了，準備各自開車離開。孰料，夫妻倆以為對方有帶上女兒，竟分乘不同車子離開，等到眾人高高興興回到家裡清點小孩人數，才驚覺女兒怎麼不見了。

被爸媽遺忘的女童穿著一身白色洋裝，獨自站在車來車往的馬路旁來回踱步，不時東張西望還眼露焦慮。三峽警分局交通分隊員警郭桐祐騎車經過覺得有異，上前詢問這才知女童被糊塗爸媽「晾」在公園旁馬路上。

郭姓員警趕緊抱起女童，徒步走到600公尺外的三峽派出所，請值班女警林怡辰協助。林員接手先安撫女童情緒，隨後打開手機Google街景圖，從中山公園開始讓女童「按圖索驥」找住處，準備開車載她回家。不久女童的母親慌慌張張跑進派出所內，見女兒平安無事在所內，喜極而泣當場抱起女兒頻向警致謝。

三峽警方呼籲，家裡有小孩的家長，外出時一定要留意孩子是否平安在身旁，千萬不要脫離家長的視線，儘可能讓小孩背誦父母親的手機，迷路時才能確保平安。

三峽警分局交通分隊員郭桐祐，見女童獨自站在路邊，詢問後得知她被糊塗爸媽晾在路邊，旋即帶她到派出所。圖／三峽警分局
三峽警分局交通分隊員郭桐祐，見女童獨自站在路邊，詢問後得知她被糊塗爸媽晾在路邊，旋即帶她到派出所。圖／三峽警分局
三峽派出所女警林怡辰協助安撫女童情緒，並打開手機Google街景圖，準備讓女童「按圖索驥」找住處送她回家。圖／三峽警分局
三峽派出所女警林怡辰協助安撫女童情緒，並打開手機Google街景圖，準備讓女童「按圖索驥」找住處送她回家。圖／三峽警分局
三峽5歲女童被爸媽晾在馬路，三峽警分局交通分隊員郭桐祐路過，見女童獨自站在路邊，帶她到派出所請值班女警林怡辰協助。記者曾伯愷／翻攝
三峽5歲女童被爸媽晾在馬路，三峽警分局交通分隊員郭桐祐路過，見女童獨自站在路邊，帶她到派出所請值班女警林怡辰協助。記者曾伯愷／翻攝
三峽5歲女童被爸媽晾在馬路，三峽警分局交通分隊員郭桐祐路過，見女童獨自站在路邊，帶她到派出所請值班女警林怡辰協助。記者曾伯愷／翻攝
三峽5歲女童被爸媽晾在馬路，三峽警分局交通分隊員郭桐祐路過，見女童獨自站在路邊，帶她到派出所請值班女警林怡辰協助。記者曾伯愷／翻攝
三峽5歲女童被爸媽晾在馬路，三峽警分局交通分隊員郭桐祐路過，見女童獨自站在路邊，帶她到派出所請值班女警林怡辰協助。記者曾伯愷／翻攝
三峽5歲女童被爸媽晾在馬路，三峽警分局交通分隊員郭桐祐路過，見女童獨自站在路邊，帶她到派出所請值班女警林怡辰協助。記者曾伯愷／翻攝

小孩 新北

延伸閱讀

新北單身聯誼男女報名人數差很大！綠營喊刪預算50％ 市府：每場都滿額

台股ETF受益人數攀峰 衝逾586萬

影／才被通緝三天 男逃不了栽在警閉鎖式路檢

板新北倉2.4萬噸清水池啟用 新北三鶯共飲翡翠水達標

相關新聞

火燒家樂福現場畫面曝光！店員無奈看著火光 中原店：敬請期待回歸

桃園市中壢區3名年輕人3日清晨在家樂福中原店用賣場殺蟲劑點燃打火機猛噴嘻鬧發生大火，家樂福店方被迫停業恐逾2周，損失難以...

小黃突成火球！北市敦化北路火燒車意外 運將急跳車驚逃

台北市松山區敦化北路今午發生計程車火燒車事件，警消獲報派員撲救，10分鐘內撲滅火勢，確認現場無人員傷亡，確切起火原因有待...

消防員拍微電影找妹妹助陣 金門消防局奪全國第二

內政部消防署為喚起民眾對於防範一氧化碳中毒的重視，舉辦「112年宣導防範熱水器一氧化碳中毒微電影競賽」，引起廣大回響，共...

喝茫開車不勝酒力睡著 車停快車道被警叫醒才知慘了

新北市34歲杜姓男子前天晚間在家中喝了3瓶啤酒後，開車出門要找朋友，行經中和區中山路與連城路口時因不勝酒力在車道上睡著。...

三峽糊塗夫妻把5歲童晾路邊 回家清點人數才驚覺弄丟女兒

新北市三峽1對糊塗夫妻，上個月底中旬帶著5歲女兒與親戚們開車來到三峽中山公園遊玩。當天傍晚夫妻倆分乘車子離開，回家清點小...

行人呢？收未禮讓罰單照片上網討拍 網友眼尖「人在這」

高雄有網友近日收到一張1200元交通罰單，挨罰理由是轎車行經路口行人穿越道「未禮讓行人通行」，但仔細端詳檢舉罰單所附上照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。