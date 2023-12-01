過6年！妥瑞氏症國中生輕生 校長輔導失當遭懲戒法院休職2年

2017年10月台北市立一名患妥瑞氏症國中生選擇輕生，監察委員聽聞死者遭校方恐嚇羞辱，立案調查後，彈劾朱姓校長。懲戒法院認定朱違反性平及學生輔導法規，為維護公務紀律，判朱休職，期間2年。

這名學生涉2次疑似性平事件，第一件是2017年10月17日，他在學校因勃起而以同學的身體遮掩，同學因身體遭碰觸而抗議；另名同學也指該生做出類似自慰的動作，令人不舒服。校方翌日召開性平會議，議決「2位家長均簽署暫時不申請調查通知書」，而2學生言行不檢本應記小過1次，念頗具悔意，小過1次予以存記，請輔導室予以心理輔導；也不組調查，學校性平會自行列管。

10月21日，這名學生在校外詢問社團女同學罩杯尺寸，並幻想別人裸體、發生性關係，還用雨傘觸碰女方大腿和下體。10月24日，性平會議決「3位家長均簽署暫時不申請調查通知書」，學生本應記小過2次，但暫予存記也不組調查，性平會自行列管。朱姓校長以暫時不申請調查通知書提供女學生家長簽署，違反性平法規定。

朱宣稱對學生所做的事不予調查，卻在性平會議上命學生進場，要他公開說明且認定自己構成性騷擾，監委認為朱根本是「實質調查」，卻未通知申請人、檢舉人及被行為人，學校的調查和處理程序也未遵守「台北市校園性侵害性騷擾或性霸凌事件處理程序流程圖」規定，讓學生直接面對雙方家長，造成壓力。

學生事後被禁止參加晚自習、進籃球社，要求家長接送上下學。2017年12月7日放學回家，學生從自家頂樓輕生，他讀國中才3個月。監委認為朱知道學生有妥瑞氏症，且疑有合併注意力欠缺過動情形，接受醫療協助中，卻令他抽離於班級外至學務處，違反因材施教、考量兒童最佳利益的基本教育原則，都是違失。

朱被移送懲戒法院，他稱當導師跟學生母親說要注意兒子情緒時，母親打了他一巴掌、責罵「你這麼壞我怎麼會生出你這種小孩？你不要跟我回家了。」學生到家後將書包丟到地上，對母親說「東西還你」旋即上樓輕生，學生的死與他無關。

朱辯稱2015年度初任校長，未接受性平會相關訓練，處理相關行政事項「難免力有未逮」，移送懲戒有違比例原則。但懲戒法院調查，校長綜理校務，並擔任性平會主任委員，是性平法的執法人員，知道性平法規為其職責，又他2013年擔任信義區某國中訓導主任，且自承任職另所國中時，曾接受性平教育相關課程訓練，可見所辯之詞不足採信。

懲戒法院認為朱對性平法規的認知、指揮和執行性平工作，有嚴重錯誤，執行輔導事務消極無措，未能整合資源對學生適性輔導，雖在學生輕生前夕召開會議，已不及依性平及學生輔導法規，對死者盡輔導之責，因此判休職2年。