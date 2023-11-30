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影／彰濱焚化爐工安意外！吊車桿砸死1工人 停工勞檢

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰濱工業區一家資源工廠正在興建焚化爐的工地昨天發生死亡公安意外，何姓工人在2樓高的車台上進行吊掛工程時，卻被掉落的吊車桿擊中，當場無呼吸心跳，消防隊據報前往搶救，將他送醫後仍傷重不治，肇事原因調查中。

彰濱工業區一家資源工廠正在興建焚化爐的工地昨天發生死亡公安意外，何姓工人在2樓高的車台上進行吊掛工程時，卻被掉落的吊車桿擊中，當場死亡。圖／民眾提供
彰濱工業區一家資源工廠正在興建焚化爐的工地昨天發生死亡公安意外，何姓工人在2樓高的車台上進行吊掛工程時，卻被掉落的吊車桿擊中，當場死亡。圖／民眾提供

位於彰濱工業區線西鄉線工北四路一家資源工廠昨天上午8時41分發生意外，線西消防隊獲報前往救援，發現55歲何姓工人已倒臥在吊車旁，已無呼吸心跳，廠方人員他進行CPR(心肺復甦術)，消防員接手做CPR，並將他送彰濱秀傳醫院急救，發現他胸部大出血、腳也骨折，搶救後仍回天乏術。

初步了解，廠方人員表示案發時有有聽到碰的聲音，但去看時何男已倒在地上，沒有人目擊到案發當時，而當時何男正在進行吊掛工作站在二樓高的高台，不知為何被吊車桿擊落，廠方已自行停工接受勞檢，並調查肇事原因，中區職業安全衛生中心將處3萬至30萬罰鍰，待提出改善計畫後再行復工。

彰濱工業區一家資源工廠正在興建焚化爐的工地昨天發生死亡公安意外，何姓工人在2樓高的車台上進行吊掛工程時，卻被掉落的吊車桿擊中，當場死亡。圖／民眾提供
彰濱工業區一家資源工廠正在興建焚化爐的工地昨天發生死亡公安意外，何姓工人在2樓高的車台上進行吊掛工程時，卻被掉落的吊車桿擊中，當場死亡。圖／民眾提供
彰濱工業區一家資源工廠正在興建焚化爐的工地昨天發生死亡公安意外，何姓工人在2樓高的車台上進行吊掛工程時，卻被掉落的吊車桿擊中，當場死亡。圖／民眾提供
彰濱工業區一家資源工廠正在興建焚化爐的工地昨天發生死亡公安意外，何姓工人在2樓高的車台上進行吊掛工程時，卻被掉落的吊車桿擊中，當場死亡。圖／民眾提供
彰濱工業區一家資源工廠正在興建焚化爐的工地昨天發生死亡公安意外，何姓工人在2樓高的車台上進行吊掛工程時，卻被掉落的吊車桿擊中，當場死亡。圖／翻攝自彰化踢爆網
彰濱工業區一家資源工廠正在興建焚化爐的工地昨天發生死亡公安意外，何姓工人在2樓高的車台上進行吊掛工程時，卻被掉落的吊車桿擊中，當場死亡。圖／翻攝自彰化踢爆網

工人 CPR 消防員

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