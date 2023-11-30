影／彰濱焚化爐工安意外！吊車桿砸死1工人 停工勞檢

彰濱工業區一家資源工廠正在興建焚化爐的工地昨天發生死亡公安意外，何姓工人在2樓高的車台上進行吊掛工程時，卻被掉落的吊車桿擊中，當場無呼吸心跳，消防隊據報前往搶救，將他送醫後仍傷重不治，肇事原因調查中。

彰濱工業區一家資源工廠正在興建焚化爐的工地昨天發生死亡公安意外，何姓工人在2樓高的車台上進行吊掛工程時，卻被掉落的吊車桿擊中，當場死亡。圖／民眾提供

位於彰濱工業區線西鄉線工北四路一家資源工廠昨天上午8時41分發生意外，線西消防隊獲報前往救援，發現55歲何姓工人已倒臥在吊車旁，已無呼吸心跳，廠方人員他進行CPR(心肺復甦術)，消防員接手做CPR，並將他送彰濱秀傳醫院急救，發現他胸部大出血、腳也骨折，搶救後仍回天乏術。