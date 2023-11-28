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影／苗栗頭份小吃店凌晨惡火 一家四口加一移工送醫不治
苗栗縣頭份市中華路27號一棟3層樓住宅，今天凌晨2點驚傳出住宅火警，消防隊據報趕到現場，二、三已冒出大火，消防隊破門搶救，還是造成5人失去生命跡象送醫，經院方搶救仍宣告不治；現場另有一名越南籍女子逃生時扭到腳，但她到院後竟不告而別，詳細起火原因，還有待警消調查。
據了解，二樓住一家四口，許姓男屋主35歲，武氏女屋主41歲是越南籍新住民，還有兩位女兒分別為6歲及5歲，在二樓臥室嗆昏，平時經營越南小吃店，三樓還有住2名越南籍女子，出入複雜，鄰居指稱經常聽到屋內有在聚會唱歌。
苗栗縣消防局第三大隊副大隊長林育興表示，消防人車到達現場時，發現整棟透天住宅已陷入全面燃燒，以切割器破壞鐵門進入搶救搜索，在二樓發現4人、三樓1人，均已失去生命跡象緊急拉救出來送醫，目前詳細起火原因及身分還有待調查釐清。
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