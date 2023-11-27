基隆友人贈河豚釀死 曝死者稱常自行處理河豚食用才寄送

南投仁愛小吃店洪姓男子煮河豚宴請親友，造成8人送醫，自己中毒身亡。南投縣衛生局追查河豚來源，是基隆友人贈送，今通報基隆市衛生局協助調查，找到其友人，與洪男是釣友，會互相分享漁獲，洪稱10多年常自行處理河豚食用才送他。南投縣衛生局表示，由於並非販售，且刑事責任待釐清，相關裁罰待研議。

44歲洪男前天收到基隆友人贈送的河豚，前晚做成生魚片、煮成肉湯大方與4名鄰居及4名外地遊客分享，眾人昨天出現手腳麻痺、頭暈等症狀，懷疑可能中毒，到洪的住處詢問，卻發現他疑因生食魚肉已死亡，喝魚湯8人則送醫，今均出院。

南投縣衛生局昨天已採集生魚片、魚肉湯、肝臟及河豚皮等食餘檢體，今送抵食品藥物管理署，待後續進一步化驗；由於河豚來源為基隆市，今也通報基隆市衛生局協助追查。檢警預計29日解剖洪男遺體，採集相關檢體化驗，以釐清死因。

而基隆市衛生局今也找到贈送河豚的友人，而他供稱，洪男過去從事海釣相關工作，他與洪男成為釣友，之後彼此就經常分享漁獲，日前他在碧砂漁港港灣區釣到一尾河豚，但不會處理，而在Line上與洪分享照片，洪男說他會處理，並自稱過去10多年常自行處理河豚食用，因此才以冷凍包裹寄送給他，未料發生憾事。