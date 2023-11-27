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基隆友人贈河豚釀死 曝死者稱常自行處理河豚食用才寄送

聯合報／ 記者黑中亮賴香珊／南投即時報導

南投仁愛小吃店洪姓男子煮河豚宴請親友，造成8人送醫，自己中毒身亡。南投縣衛生局追查河豚來源，是基隆友人贈送，今通報基隆市衛生局協助調查，找到其友人，與洪男是釣友，會互相分享漁獲，洪稱10多年常自行處理河豚食用才送他。南投縣衛生局表示，由於並非販售，且刑事責任待釐清，相關裁罰待研議。

44歲洪男前天收到基隆友人贈送的河豚，前晚做成生魚片、煮成肉湯大方與4名鄰居及4名外地遊客分享，眾人昨天出現手腳麻痺、頭暈等症狀，懷疑可能中毒，到洪的住處詢問，卻發現他疑因生食魚肉已死亡，喝魚湯8人則送醫，今均出院。

南投縣衛生局昨天已採集生魚片、魚肉湯、肝臟及河豚皮等食餘檢體，今送抵食品藥物管理署，待後續進一步化驗；由於河豚來源為基隆市，今也通報基隆市衛生局協助追查。檢警預計29日解剖洪男遺體，採集相關檢體化驗，以釐清死因。

而基隆市衛生局今也找到贈送河豚的友人，而他供稱，洪男過去從事海釣相關工作，他與洪男成為釣友，之後彼此就經常分享漁獲，日前他在碧砂漁港港灣區釣到一尾河豚，但不會處理，而在Line上與洪分享照片，洪男說他會處理，並自稱過去10多年常自行處理河豚食用，因此才以冷凍包裹寄送給他，未料發生憾事。

至於是否開罰，南投縣衛生局表示，由於該案並非販售，僅是友人間的互贈行為，且檢警仍在調查中，待刑事案件責任釐清後，再研議相關裁罰。

南投埔里洪姓男子煮河豚與親友分享，未料自己吃肉中毒身亡，8人喝湯中毒送醫。本報資料照、民眾提供
南投埔里洪姓男子煮河豚與親友分享，未料自己吃肉中毒身亡，8人喝湯中毒送醫。本報資料照、民眾提供
南投埔里洪姓男子煮河豚開心與親友分享，未料造成8人送醫，自己則中毒身亡，其老家經濟恐陷困頓。圖／民眾提供
南投埔里洪姓男子煮河豚開心與親友分享，未料造成8人送醫，自己則中毒身亡，其老家經濟恐陷困頓。圖／民眾提供
南投縣衛生局已採集河豚食餘等檢體，送往食品藥物管理署檢驗，但化驗報告尚未出爐。圖／南投縣衛生局提供
南投縣衛生局已採集河豚食餘等檢體，送往食品藥物管理署檢驗，但化驗報告尚未出爐。圖／南投縣衛生局提供
南投埔里洪姓男子在仁愛清境地區開小吃店，前天煮河豚宴請親友，造成8人送醫，自己中毒身亡。圖／民眾提供
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衛生局 河豚 基隆

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