釣河豚的人找到了！釣友稱洪男生前說常料理河豚才寄去

南投縣發生9人食用河豚中毒，送醫後1人死亡案件。南投縣衛生局調查河豚來自基隆，基隆市衛生局今天循線找到釣到河豚的人。這名釣友說，因洪男說常料理河豚，所以輾轉把河豚寄到南投交給他，沒想到會發生食物中毒案件，洪還因此喪命。

基隆市衛生局今天上午接獲南投縣衛生局通報，25日發生的食用河豚中毒案件，洪男疑吃生魚片中毒致死，8人喝魚湯後，身體不適送醫。這尾河豚來源是基隆，衛生局今天完成調查，並將資料提供南投縣衛生局接續辦理，追究相關責任。

基隆市衛生局調查，基隆有名釣友釣到河豚，他與南投44歲洪姓男子及其他多名釣友，常在同一個LINE群組分享彼此的漁獲。

這名釣友日前在碧砂漁港港灣區釣到1尾河豚後，在群組分享釣到河豚的照片。他說，因為洪男表示，過去10多年常自行處理釣到的河豚食用，所以轉了兩手，由友人以冷凍包裹，把這尾河豚寄到南投給洪姓男子，萬萬沒想到對方料理食用，會發生中毒事件。

基隆市衛生局表示，河豚毒素屬於神經毒素，主要存在於河豚卵巢、肝臟、腸、皮膚，甚至肌肉組織中，加熱也無法破壞毒素。河豚種類多，外觀不易辨識，食用河豚風險極大，最好的自保方式，就是避免捕捉及食用來路不明的水產品，另建議餐飲業者不要提供河豚給民眾食用，以免誤食。

河豚毒素屬於神經毒素，潛伏期短，食用後約10到45分鐘，即可能會出現唇舌麻痺、四肢麻痺、嘔吐、失聲、漸進性肌肉麻痺、四肢抽搐、呼吸困難、血壓下降和意識消失等症狀。