快訊

花蓮「台開心農場」12月中暫停營業 董座吐苦水：被迫道別

受賴清德推薦！林昶佐宣布加入民進黨 為2024大選全力輔選

祖克柏1天怎麼過？起床後1壞習慣同百萬人 還陪女兒追泰勒絲

釣河豚的人找到了！釣友稱洪男生前說常料理河豚才寄去

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

南投縣發生9人食用河豚中毒，送醫後1人死亡案件。南投縣衛生局調查河豚來自基隆，基隆市衛生局今天循線找到釣到河豚的人。這名釣友說，因洪男說常料理河豚，所以輾轉把河豚寄到南投交給他，沒想到會發生食物中毒案件，洪還因此喪命。

基隆市衛生局今天上午接獲南投縣衛生局通報，25日發生的食用河豚中毒案件，洪男疑吃生魚片中毒致死，8人喝魚湯後，身體不適送醫。這尾河豚來源是基隆，衛生局今天完成調查，並將資料提供南投縣衛生局接續辦理，追究相關責任。

基隆市衛生局調查，基隆有名釣友釣到河豚，他與南投44歲洪姓男子及其他多名釣友，常在同一個LINE群組分享彼此的漁獲。

這名釣友日前在碧砂漁港港灣區釣到1尾河豚後，在群組分享釣到河豚的照片。他說，因為洪男表示，過去10多年常自行處理釣到的河豚食用，所以轉了兩手，由友人以冷凍包裹，把這尾河豚寄到南投給洪姓男子，萬萬沒想到對方料理食用，會發生中毒事件。

基隆市衛生局表示，河豚毒素屬於神經毒素，主要存在於河豚卵巢、肝臟、腸、皮膚，甚至肌肉組織中，加熱也無法破壞毒素。河豚種類多，外觀不易辨識，食用河豚風險極大，最好的自保方式，就是避免捕捉及食用來路不明的水產品，另建議餐飲業者不要提供河豚給民眾食用，以免誤食。

河豚毒素屬於神經毒素，潛伏期短，食用後約10到45分鐘，即可能會出現唇舌麻痺、四肢麻痺、嘔吐、失聲、漸進性肌肉麻痺、四肢抽搐、呼吸困難、血壓下降和意識消失等症狀。

衛生局提醒民眾，如果食用水產品後產生疑似中毒症狀，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。衛生局已提供相關資訊給醫界團隊，以利即時診斷及處理。

南投埔里洪姓男子煮河豚與親友分享，未料自己吃肉中毒身亡，8人喝湯中毒送醫。本報資料照、民眾提供
南投埔里洪姓男子煮河豚與親友分享，未料自己吃肉中毒身亡，8人喝湯中毒送醫。本報資料照、民眾提供

衛生局 河豚 基隆

延伸閱讀

南投提高亞、奧運獎金 空手道金牌谷筱霜獲30萬

小吃店老闆吃河豚中毒亡 老家經濟恐陷困頓南投縣府伸援

單親媽露營燒炭取暖亡 醫師：一氧化碳中毒注意這症狀

影／蔡培慧無牌選舉車掃街繞行6鄉鎮 南投縣警局：已違反道交法

相關新聞

小吃店老闆吃河豚中毒亡 老家經濟恐陷困頓南投縣府伸援

南投仁愛小吃店洪姓男子煮河豚宴請親友，造成8人送醫，自己中毒身亡。社勞處今查，洪男離婚育有1兒，父母為中低收入老人生活津...

影／法籍情侶檔屏東彎刀縱走迷路 警消兵分多路空勤搜尋中

屏東縣消防局26日上午9點29分，接獲警方轉報山域事故，兩名法籍情侶檔男約38歲、女約30歲，23日到從屏東縣霧台鄉霧頭...

男子騎車與遶境人員衝突 警摀嘴帶離現場遏止衝突擴大

台中市1名男子昨深夜10時許騎機車經過霧峰區成功路時，恰遇一場宮廟遶境活動結束，他因差一點撞到人而與正收拾東西的廟方人員...

影／嬤為救3歲孫女抵擋滑落廂型車遭壓死 相關影片曝光了

台南市北區實踐街昨天發生一起意外，67歲方姓婦人開廂型貨車停在坡道上，拿水果下車置放，再回車邊時，車子突倒退。監視器畫面...

釣河豚的人找到了 稱洪男生前說常料理河豚才寄去

南投縣發生9人食用河豚中毒，送醫後1人死亡案件。南投縣衛生局調查河豚來自基隆，基隆市衛生局今天循線找到釣到河豚的人。這名...

新竹首件賄選！男開每票3千稱幫買2萬票 地檢署指揮偵辦

新竹賴姓男子透過抖音平台，要求山地原住民立法委員參選人林世偉交付賄賂款，並開出每票3000元價碼，要幫林世偉買票。林世偉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。