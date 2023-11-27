影／嬤為救3歲孫女抵擋滑落廂型車遭壓死 相關影片曝光了

台南市北區實踐街昨天發生一起意外，67歲方姓婦人開廂型貨車停在坡道上，拿水果下車置放，再回車邊時，車子突倒退。監視器畫面顯示，方婦為救車上3歲孫女，試圖停車未果，車輛最後失控翻覆，她發出「哎呀」的聲音慘遭壓死，留下在車上的孫女則是胸口擦傷無大礙。

據了解，67歲方婦經營襪子等小生意，26日中午開車載著3歲孫女外出，到妹妹家送敬拜用水果，她將車停在坡道上，下車將水果放好，回到車邊時，廂型車突然往後倒退滑行。

方老太太擔心車上還有孫女，在車門邊試圖拉住車子，但車輛快速倒退撞上路邊停靠的汽車，車身向駕駛側翻覆，方女竟遭壓在車輛輪胎下方，第一時間發出「唉啊啊」慘叫。目睹這一幕的女童則在車上不停叫喊，放聲大哭。

警消人員獲報到現場，花了1個小時才救出方婦，她已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。女童面露驚恐，胸口疼痛，但意識清楚，送醫救治無大礙，已返家休養。