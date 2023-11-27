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iPhone放桌上憑空消失！大樓住戶拿走詭辯 監視器戳破謊言
黃姓男子日前到高雄市前鎮區訪客戶，因雙手拿滿攝影器材，認為大樓有監視器，先將iPhone 13 Pro手機放桌上，沒料手機仍消失；警方調監視畫面，發現大樓陳姓住戶拿走手機，陳辯稱無法解鎖無法聯繫失主，但卻在電梯內頻滑手機，後黃回撥號碼，陳又將手機關機，認定陳所說為詭辯之詞，仍依竊盜罪送辦。
前鎮警分局一心派出所警方23日下午1時許接獲黃姓男子（41歲）報案，指稱放在前鎮區南寧街大樓一樓大廳桌上的iPhone 13 Pro手機遭竊，警方到場了解。
黃男指自己從事攝影工作，當時上樓前因雙手拿滿攝影器材，因見一樓有裝監視器監控，於是放心地先將手機放在桌上，先上樓再折返拿手機，沒想到5分鐘後下樓，手機卻憑空消失，損失3萬3000元。
警方調閱現場監視器，發現取走手機的是住在2樓的大樓住戶陳姓男子（62歲），警方到陳男家詢問，陳拿出手機辯稱手機是撿到的，因無法解鎖聯繫失主才拿回家。
但警方從監視器畫面中發現陳男在電梯裡一直滑手機，當時黃男曾試圖撥打自己手機，撥通後卻被陳掛斷電話，認為陳所說為狡辯之詞，警詢後依竊盜罪將陳函送高雄地檢署偵辦。
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