聽新聞
test
0:00 / 0:00

河豚卵巢肝臟最毒 死亡率逾6成

聯合報／ 記者賴昀岫沈能元／台北報導

河豚毒素在哪裡 製表／元氣中心
河豚毒素在哪裡 製表／元氣中心
食藥署表示，近五年國內共有三例食用河豚後中毒案例，造成十三人中毒，一人死亡，提醒民眾如在食用水產品後，產生疑似中毒症狀，應儘速就醫，並保留食餘檢體。

衛福部食藥署副署長林金富說，河豚毒素主要存在於河豚卵巢、肝臟、腸、皮膚，甚至肌肉組織中，屬神經毒素，強度與麻痺性貝毒相當，約為氰化鈉的一千倍以上，加熱也無法破壞；食用後十至四十五分鐘產生唇舌發麻、手麻、腳麻、頭痛、眩暈、嘔吐等症狀，嚴重時導致呼吸衰竭、死亡，死亡率百分之六十一。

林金富表示，河豚種類多，且外觀不易辨識，最好的自保方式為避免捕捉及食用來路不明的水產品；另建議餐飲業者不要販售河豚，以免誤食，如在食用水產品後產生疑似中毒症狀，應儘速就醫，並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。

林金富指出，近五年河豚中毒通報共有三件，二○二○年二例，造成四人中毒、無人死亡；另一例則是本次案件，九人中毒、其中一人死亡；曾發生誤食的姑婆芋，同樣二例，總計四人中毒，無人死亡。

「食用河豚料理，應到專門料理河豚的店家，切記不可自行料理。」台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，河豚的卵巢、肝臟為劇毒部位，如果為栗色河豚，則連肉都有毒，因其外型與無毒的黑鯖河豚相近，常被誤認，造成誤食。

楊振昌說，食用河豚中毒，約在二小時出現眼睛睜不開、嘴巴麻、舌頭麻、說話不清楚等症狀，六小時後手腳麻痺等症狀，提醒二至六小時內盡速就醫。

台北長庚醫院急診醫學科主任陳賢一說，與一般食物中毒相較，河豚中毒更為危險，嚴重神經學症狀恐造成呼吸衰竭、致命，務必趕快就醫，並主動告知急診醫師曾吃過河豚。

河豚 食物中毒 醫學

延伸閱讀

南投河豚中毒1死8送醫 食藥署出手：查貨源若違法將開罰

南投河豚中毒釀1死8傷 毒物醫曝中毒5大症狀、兩部位禁吃

吃火鍋注意！名店蔬果農藥超標，築間、馬辣、千葉都上榜，全台不合格名單這裡看

堅果、巧克力監測將納重金屬鎘 內臟類鉛管制也加嚴

相關新聞

南投小吃店河豚宴 1死8送醫

南投縣仁愛鄉四十四歲洪姓男子前天收到友人贈送的河豚，做成生魚片、煮成肉湯請八名親友大快朵頤，昨天上午眾人陸續出現嘴巴、手...

河豚卵巢肝臟最毒 死亡率逾6成

食藥署表示，近五年國內共有三例食用河豚後中毒案例，造成十三人中毒，一人死亡，提醒民眾如在食用水產品後，產生疑似中毒症狀，...

男半夜坐斑馬線 3分鐘後被撞死

五十一歲楊姓男子昨天凌晨不明原因坐在台北市中華路二段行人穿越道上，多輛汽機車經過見狀閃避，但三分鐘後仍被一輛左轉賓士車撞...

打擊條款不適用 亞錦賽黃牛輕罰

台北大巨蛋12月3日亞錦賽「台韓大戰」1.3萬張門票前天開賣「秒殺」，網路隨即出現許多加價轉售的黃牛票，原本600元票價...

生食蛞蝓 也曾奪人命

南投縣發生食用河豚釀一死八傷，其實許多小動物或植物都暗藏「殺機」，一不小心就會奪命，馬虎不得。

汐止鐵皮工寮夜間竄火 民眾急衝派出所報案

新北市汐止區八連路1處鐵皮工寮今天晚間8時許冒出濃煙，附近民眾發現後衝至派出所報案。新北市消防局派遣15輛各式消防車及2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。