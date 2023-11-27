河豚卵巢肝臟最毒 死亡率逾6成

河豚毒素在哪裡 製表／元氣中心 食藥署表示，近五年國內共有三例食用河豚後中毒案例，造成十三人中毒，一人死亡，提醒民眾如在食用水產品後，產生疑似中毒症狀，應儘速就醫，並保留食餘檢體。

衛福部食藥署副署長林金富說，河豚毒素主要存在於河豚卵巢、肝臟、腸、皮膚，甚至肌肉組織中，屬神經毒素，強度與麻痺性貝毒相當，約為氰化鈉的一千倍以上，加熱也無法破壞；食用後十至四十五分鐘產生唇舌發麻、手麻、腳麻、頭痛、眩暈、嘔吐等症狀，嚴重時導致呼吸衰竭、死亡，死亡率百分之六十一。

林金富表示，河豚種類多，且外觀不易辨識，最好的自保方式為避免捕捉及食用來路不明的水產品；另建議餐飲業者不要販售河豚，以免誤食，如在食用水產品後產生疑似中毒症狀，應儘速就醫，並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。

林金富指出，近五年河豚中毒通報共有三件，二○二○年二例，造成四人中毒、無人死亡；另一例則是本次案件，九人中毒、其中一人死亡；曾發生誤食的姑婆芋，同樣二例，總計四人中毒，無人死亡。

「食用河豚料理，應到專門料理河豚的店家，切記不可自行料理。」台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，河豚的卵巢、肝臟為劇毒部位，如果為栗色河豚，則連肉都有毒，因其外型與無毒的黑鯖河豚相近，常被誤認，造成誤食。

楊振昌說，食用河豚中毒，約在二小時出現眼睛睜不開、嘴巴麻、舌頭麻、說話不清楚等症狀，六小時後手腳麻痺等症狀，提醒二至六小時內盡速就醫。

台北長庚醫院急診醫學科主任陳賢一說，與一般食物中毒相較，河豚中毒更為危險，嚴重神經學症狀恐造成呼吸衰竭、致命，務必趕快就醫，並主動告知急診醫師曾吃過河豚。