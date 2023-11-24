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彰化5天5場「送肉粽」 今社群公告最新路線請迴避

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣最近5天內有4起「送肉粽」的送煞儀式，今（24日）在臉書地方社群出現大村鄉也有「送肉粽」，將沿番花路沿大村排水送到鹿港出海口，提醒民眾注意。

彰化縣本（11）月20日至22日三天內，分別在北斗、埔心、和美、花壇「舉辦送肉粽」科儀，今天臉書地方社群發出大村鄉「送肉粽」公告，喪家今晚晚上10點舉辦送煞儀式，從大村鄉仁愛街48巷、茄苳路四巷、大智路，穿過紅綠燈後走大村排水堤岸，沿番花路大排送到鹿港方向出海口。

送煞儀式起源於鹿港，隨著鹿港居民遷移到鄰近伸港、線西、福興等沿海鄉鎮，會舉行送煞儀式的區域逐漸擴大，近年更擴及到內陸鄉鎮市，部分民眾若遇見送煞隊伍可能撞煞，多盡量迴避，有的甚至當晚請假不加班、不上課。

據了解，加辦送煞儀式費用10萬元起跳，因此有地方文史工作者指出，以前送煞儀式免費辦理，途經各村庄路口的角頭廟會派員駐守防止煞氣進入，事後送煞喪家致贈點心或添油香，現在傾向商業化又途經路口非常多，讓送煞儀式少了幾分莊嚴感，可能剩下民眾恐懼感。

彰化縣最近5天內舉辦5場俗稱送肉粽的「送煞」科儀。本報資料照片
彰化縣最近5天內舉辦5場俗稱送肉粽的「送煞」科儀。本報資料照片

送肉粽 鹿港

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