新聞幕後／綠議員爆料果菜公司有弊 檢調搜索媒體獨家直擊 藍質疑

新北市果菜公司日前被綠營新北市議員質疑，有拍賣人疑似圖利特定廠商，新北地檢署昨天指揮調查局新北市調查處人員前往板橋果菜市場約談拍賣員等10餘人，搜索相關人員辦公室，並帶走8名被告及一名證人共9人，藍營市議員質疑有挺綠媒體現場獨家直擊，涉違反偵查不公開原則。

新北市議員黃淑君今年11月7日在市議會質詢時表示，調閱新北果菜公司今年拍賣資料指出，一般果菜公司進貨時間落在晚間11時至隔天凌晨2時左右，拍賣最晚到清晨5時30分，但果菜公司卻有不少已過拍賣時間的交易紀錄，她說，「誰早上7、8點還在拍賣」，還說接獲檢舉有拍賣人員疑似圖利特定廠商。

新北地檢署昨天凌晨5時指揮新北市調查處人員前往板橋果菜市場、蔬果行等五處場所，大動作執行搜索及約談相關人員，卻有挺綠媒體風聞訊息，提早一步到場，現場直擊獨家報導。

黃淑君等7位綠營市議員昨天持續緊追，要求果菜公司到議會報告，黃還認為有共犯結構，一定要嚴格稽查，尤其她聽說還有人向盤商收取回扣，都應徹查。

經查，果菜公司交易股曾姓股長涉嫌利用預約交易機會，將特定數量及種類蔬果，未經公開拍賣程序私自銷售、運輸至特定蔬果承銷商，並由獲特殊管道的蔬果承銷商，再以私人匯款方式將價款交付曾姓男子私人帳戶。