台61上演絕命終結站…突出現巨石釀車禍 7旬重機騎士乘客噴飛

台61西濱快速公路北上36.3公里處近日發生一起恐怖車禍，一名25歲林姓小客車駕駛行駛到一半，驚見前方道路出現巨大石塊，不慎撞上後拋錨在路邊，結果後方一輛雙載重機也來不及閃躲，當場摔車原地翻滾，造成70歲騎士及52歲乘客送醫開刀，對此大園警方還在釐清石塊來源。

警方指出，25歲林姓男子19日下午2點多，開著小客車沿台61線內側車道北上，行駛到36.3公里處時，撞上內側車道一個大石塊，石塊因捲進汽車底盤，害車輛瞬間冒白煙拋錨，停在內側護欄旁。沒想到後方一名70歲陳姓重機男騎士也閃避不及撞上石塊，導致陳男及52歲張姓女乘客噴飛，摔車受傷動彈不得。

警方獲報立即到場協助將傷者送醫，並將石塊移除，石塊來源仍待釐清中。據了解，受傷7旬陳姓騎士是「不老快樂騎士車隊」的成員，沒想到騎車卻撞上不知從何而來的石塊，長寬近50公分、高約30公分，警方正在調查石塊來源，另有網友在網路上發文，呼籲有經過的用路人能提供行車記錄器線索，幫忙找出掉巨石的元凶。