快訊

疑天冷導致心肌梗塞 衛福部司長賴向華睡夢中猝死

藍白合民調之亂 台日媒體人打趣：有弱勢保障條款？

一周數位爆報／新話術續約低價4G吃到飽！ 遊日本仙台送3000

疑天冷導致心肌梗塞 衛福部司長賴向華睡夢中猝死

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

衛生福利部口腔健康司司長賴向華今天凌晨在家中突然失去呼吸心跳，家屬發現後立即報警，救護人員趕抵現場發現賴向華已無呼吸心跳，緊急送醫急救後仍宣告不治。警方現場勘驗發現並無外力介入跡象，初步研判疑似因天冷導致心肌梗塞死亡，家屬對死因沒有異議。

據了解，擔任衛福部口腔健康司司長的56歲賴向華，與51歲李姓妻子及女兒同住在新店區，平時並未傳出有任何不適或慢性疾病。昨天晚間賴向華返回房間休息，妻子今天凌晨0時許進入房間時，發現賴向華身體冰冷已無呼吸心跳立即報警。

救護人員獲報趕抵，發現賴向華嘴唇發紺，立即接手實施CPR並將他送往新店耕莘醫院急救，但賴向華經急救仍於凌晨1時許宣告不治。新店警方到場採證發現並無外力介入跡象，初步研判疑似是氣溫驟降引發猝死。家屬對死因並無異議並開始處理後事。

新店耕莘醫院。記者黃子騰／翻攝
新店耕莘醫院。記者黃子騰／翻攝
衛福部口腔健康司司長賴向華，今天清晨疑因心肌梗塞，猝死家中。圖／本報資料照片
衛福部口腔健康司司長賴向華，今天清晨疑因心肌梗塞，猝死家中。圖／本報資料照片

房間

延伸閱讀

好冷！ 低溫來襲如何保暖？ 醫師揭「2大禦寒迷思」勿做：恐失溫猝死

性行為過程中心跳停止！急診醫忠告「5超雷習慣」恐害馬上風，1常見體位最易發生

高院法官蕭世昌審立委收賄案累倒 心肌梗塞裝3根支架撿回一命

心肌梗塞前兆，男女可能不同！心肌梗塞是什麼感覺？8風險因子提早預防

相關新聞

影／基隆和平島大火燒毀5民宅全島停電3小時 9人緊急安置

基隆市中正區和平島天顯宮下方，一間民宅昨晚8點多竄出火舌，火勢相當猛烈，因地處偏僻又位斜坡上，灌救困難，火勢不斷擴散延燒...

台南七股廢棄榻榻米工廠起火 風助火勢全面燃燒

台南市七股區後港里一處廢棄榻榻米工廠18日晚間突然發生火警，由於該處工廠已經荒廢多年，裡面堆滿雜物，加上風助火勢，整間廠...

假車禍真尋仇？台中3惡煞當妻子面圍毆先生 男被打到骨折

台中吳姓男子和蘇姓、施姓友人今下午開車經北區天津路時，先是擦撞前方葉姓男子的小客車後，經葉下車查看沒多久雙方就起激烈口角...

飛行傘扣環脫落 女子高空墜地亡

27歲蕭姓女子昨與李姓男友到花蓮縣豐濱鄉體驗飛行傘，蕭女與葉姓教練兩人一傘，但飛至高空後，蕭女身上的安全扣環脫落，從離地...

嘉義市友愛路商圈晚間2度火警 燒毀全家超商等4間連棟鐵皮店面

嘉義市消防局晚間8點14分獲報，友愛路全家超商頂樓火煙冒出，消防局派遣12車31人救火，所幸無人受困，店內員工及客人驚慌...

疑天冷導致心肌梗塞 衛福部司長賴向華睡夢中猝死

衛生福利部口腔健康司司長賴向華今天凌晨在家中突然失去呼吸心跳，家屬發現後立即報警，救護人員趕抵現場發現賴向華已無呼吸心跳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。