疑天冷導致心肌梗塞 衛福部司長賴向華睡夢中猝死
衛生福利部口腔健康司司長賴向華今天凌晨在家中突然失去呼吸心跳，家屬發現後立即報警，救護人員趕抵現場發現賴向華已無呼吸心跳，緊急送醫急救後仍宣告不治。警方現場勘驗發現並無外力介入跡象，初步研判疑似因天冷導致心肌梗塞死亡，家屬對死因沒有異議。
據了解，擔任衛福部口腔健康司司長的56歲賴向華，與51歲李姓妻子及女兒同住在新店區，平時並未傳出有任何不適或慢性疾病。昨天晚間賴向華返回房間休息，妻子今天凌晨0時許進入房間時，發現賴向華身體冰冷已無呼吸心跳立即報警。
救護人員獲報趕抵，發現賴向華嘴唇發紺，立即接手實施CPR並將他送往新店耕莘醫院急救，但賴向華經急救仍於凌晨1時許宣告不治。新店警方到場採證發現並無外力介入跡象，初步研判疑似是氣溫驟降引發猝死。家屬對死因並無異議並開始處理後事。
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