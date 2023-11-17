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高雄通緝男遇警報雙胞胎弟弟假身分 吃較胖臉型不對遭戳破謊言

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄葛姓男子半夜在警方面前橫越馬路，員警攔他查身分，他卻謊報雙胞胎弟弟的身分字號，但仍因為他吃的較胖，被警方拆穿謊言，發現他涉及性侵害，沒依裁定接受講習，經檢方發布通緝

據了解，11月15日凌晨1時25分，高雄市警新興分局自強路派出所員警，巡邏經過高雄市前金區五福三路，見葛姓男子（40歲）違規橫跨馬路才上前攔他查身分。

葛姓男子先謊報雙胞胎弟弟身分，但員警根據警用小電腦資料，發覺他的外型與照片不太像，進一步查照片中的男子親屬資料，才發現原來他吃得較胖，是雙胞胎哥哥，弟弟比較瘦，可認得出長相差異。

警方戳破葛姓男子謊言，進一步查證資料，才發現他因涉及性侵案，經判決有罪服完刑後，須定期參加相關講習課程，但他沒去接受講習，11月12日經雄檢發布通緝，立即逮捕他，解送高雄地檢署歸案。

葛姓男子半夜沒走人行穿越道，在警方眼前橫越馬路，警方攔查出他被通緝。
葛姓男子半夜沒走人行穿越道，在警方眼前橫越馬路，警方攔查出他被通緝。

雙胞胎 通緝

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