網傳男受騙去寮國遭凌虐 雄警查有其事...但影片張冠李戴

網傳1則「求救」貼文及影片，影片上有1名男子遭成群不明男子持棍棒毆打凌虐，畫面驚人。據警方了解，確有1名男子最近受騙出國，透過朋友求救，不過，影片則是張冠李戴。

網路「爆料公社」今天傳出「求救」貼文，寫著「拜託誰能來救我，我是高雄人被騙去寮國做詐騙」、「結果到地方的時候就知道我被賣了！」。

貼文內容指出，「我全身手腳被人拿棍棒毆打遍體鱗傷了！拜託誰能幫我報警」、「雖然我在台灣有卡刑事案件，但我寧可回去台灣關一關，也不要再這裡被凌虐致死！」

據高雄市刑警大隊了解，1名凌姓男子（30歲）在網路上找工作，見到可出國工作，又由對方出機票，便同意出國，11月9日搭機到寮國，直到11月13日，他與國內朋友聯繫，透露他受騙到寮國遭凌虐，請朋友幫他報警求救。

凌姓男子的朋友13日向高雄市警楠梓分局報案，警方得知凌姓男子人遭騙去寮國並拘禁毆打，找到凌姓男子已改嫁的母親，得悉母子已經快3年沒聯絡，凌母便請凌的朋友報警。

高雄警方受理報案，因事涉國外犯罪，今天表示已經將相關資訊緊急通報外交部及刑事警察局國際科救援，至於網傳影片內容並不是受虐畫面，而是2020年間，桃園傳出的1樁妨害自由案件，受害人遭凌虐的畫面。