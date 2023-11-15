快訊

日本財政政策、貨幣政策陷矛盾且裹足不前 該怎麼解讀？

「從沒出現過聯合政府」 柯文哲：台灣歷史性的一刻

「藍白合」成局！達成6點共識 周六公布結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網傳男受騙去寮國遭凌虐 雄警查有其事...但影片張冠李戴

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

網傳1則「求救」貼文及影片，影片上有1名男子遭成群不明男子持棍棒毆打凌虐，畫面驚人。據警方了解，確有1名男子最近受騙出國，透過朋友求救，不過，影片則是張冠李戴。

網路爆料公社」今天傳出「求救」貼文，寫著「拜託誰能來救我，我是高雄人被騙去寮國做詐騙」、「結果到地方的時候就知道我被賣了！」。

貼文內容指出，「我全身手腳被人拿棍棒毆打遍體鱗傷了！拜託誰能幫我報警」、「雖然我在台灣有卡刑事案件，但我寧可回去台灣關一關，也不要再這裡被凌虐致死！」

據高雄市刑警大隊了解，1名凌姓男子（30歲）在網路上找工作，見到可出國工作，又由對方出機票，便同意出國，11月9日搭機到寮國，直到11月13日，他與國內朋友聯繫，透露他受騙到寮國遭凌虐，請朋友幫他報警求救。

凌姓男子的朋友13日向高雄市警楠梓分局報案，警方得知凌姓男子人遭騙去寮國並拘禁毆打，找到凌姓男子已改嫁的母親，得悉母子已經快3年沒聯絡，凌母便請凌的朋友報警。

高雄警方受理報案，因事涉國外犯罪，今天表示已經將相關資訊緊急通報外交部及刑事警察局國際科救援，至於網傳影片內容並不是受虐畫面，而是2020年間，桃園傳出的1樁妨害自由案件，受害人遭凌虐的畫面。

網傳1名男子受騙出國，遭凌虐的「求救」貼文和影片。圖／擷取自臉書爆料公社
網傳1名男子受騙出國，遭凌虐的「求救」貼文和影片。圖／擷取自臉書爆料公社
網傳1名男子受騙出國遭凌虐影片，警方查出是張冠李戴。圖／擷取自臉書爆料公社
網傳1名男子受騙出國遭凌虐影片，警方查出是張冠李戴。圖／擷取自臉書爆料公社

影片 網路 爆料公社 詐騙集團

延伸閱讀

外國網紅稱「免費旅行全日本」搭新幹線疑逃票 JR九州報案獲受理

北京 開通至寮國永珍旅遊專列

脅迫少女性交易！ 弘仁會以菸燙電擊、強拍裸照凌虐 5人遭羈押

誘騙少女賣淫還凌虐強拍裸照 弘仁會12人遭逮5人遭押

相關新聞

勸阻運將別抽菸遭毆倒地被輾死...悲劇竟因「維護車隊形象」

新北市板橋區大觀路昨晚發生離奇死亡車禍。知名車隊林姓小黃司機將車停在路旁抽菸時，同為該車隊司機的孫男步行經過，見狀覺得有...

彰化市鬧區理髮廳火警 火勢猛烈仍搶救中

彰化市中山路二段中山國小前的一家理髮廳，今天上午11時38分許發生火警，彰化縣消防局據報後，調派14輛消防車、1輛救護車及34名消防人員前往灌救...

網傳男受騙去寮國遭凌虐 雄警查有其事...但影片張冠李戴

網傳1則「求救」貼文及影片，影片上有1名男子遭成群不明男子持棍棒毆打凌虐，畫面驚人。據警方了解，確有1名男子最近受騙出國...

台2線大車又出狀況...大貨車先撞對向車的車尾 再撞山壁

李姓男子今天駕駛砂石車沿台2線，從宜蘭往基隆方向行駛，過彎道時車頭碰撞對向廖男駕駛的曳引車板架後，撞上對向山壁才停下。2...

舢舨船長台南外海作業右腳骨折 海巡馳援協助就醫

台東籍「海力士」舢舨今天凌晨2點多在台南市二仁溪外4.5浬處海域作業，蔡姓船長不慎被曳繩捆住右腳腳踝，導致右腳骨折腫脹，...

23人受害！20萬名表送修被「掉包」 鐘表行老闆竟為典當抵債

高雄林姓男子將市價20多萬元的香奈兒手表交給翁姓鐘表行老闆維修，等了半年多，卻收到另一支廉價手表，林男氣炸報警提告，檢警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。