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檢舉魔人出沒！屏東潮州警方公布鎮內檢舉熱點及重點違規

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣近日不少用路人遭檢舉開罰，有鄉民日前行經麟洛公園旁單向轉彎道，因未打方向燈遭罰1200元，另潮州有鎮民因把車斜插式停在興隆路社宅預定地旁路邊，一連吃下5張罰單，潮州警方將7到9月的檢舉案件以大數據分析，發現以路口違規停車逾3百件為主，熱區為興隆路段為大宗，提醒民眾應遵守規則以免受罰。

潮州警分局表示，近年影音設備普及，檢舉人大多以手機或行車紀錄器檢舉交通違規案件，且各警察機關均設有交通違規檢舉系統，使得民眾檢舉交通違規案件逐年提升。

警方指出，經統計7到9月民眾檢舉交通違規案，發現違規項目以路口違規停車359件最多、違規占用機慢車道及紅燈越線216件次之、未依規定使用方向燈210件居第3，另外，鎮內檢舉違規熱點路段的前3名分別為興隆路段、大同路與志成路口、新生路段。

潮州警分局長林明波表示，將於檢舉違規停車熱點路段，加強宣導相關規則，並檢視違規停車熱點是否有標誌設置不當、標線有無確實畫設或斑駁不清等狀況，若查有疏漏會向相關單位反應，以維護用路人安全。

屏東縣近日不少用路人遭檢舉開罰，潮州警方將7到9月的檢舉案件以大數據分析，發現違規項目以路口違規停車359件為大宗、違規占用機慢車道及紅燈越線216件次之、未依規定使用方向燈210件居第3。圖／警方提供
屏東縣近日不少用路人遭檢舉開罰，潮州警方將7到9月的檢舉案件以大數據分析，發現違規項目以路口違規停車359件為大宗、違規占用機慢車道及紅燈越線216件次之、未依規定使用方向燈210件居第3。圖／警方提供
屏東縣近日不少用路人遭檢舉開罰，潮州警方將7到9月的檢舉案件以大數據分析，發現違規項目以路口違規停車359件為大宗、違規占用機慢車道及紅燈越線216件次之、未依規定使用方向燈210件居第3。圖／警方提供
屏東縣近日不少用路人遭檢舉開罰，潮州警方將7到9月的檢舉案件以大數據分析，發現違規項目以路口違規停車359件為大宗、違規占用機慢車道及紅燈越線216件次之、未依規定使用方向燈210件居第3。圖／警方提供
屏東縣近日不少用路人遭檢舉開罰，潮州警方將7到9月的檢舉案件以大數據分析，發現以路口違規停車逾3百件為主，熱區為興隆路段為大宗，提醒民眾應遵守規則以免受罰。圖／警方提供
屏東縣近日不少用路人遭檢舉開罰，潮州警方將7到9月的檢舉案件以大數據分析，發現以路口違規停車逾3百件為主，熱區為興隆路段為大宗，提醒民眾應遵守規則以免受罰。圖／警方提供
屏東縣近日不少用路人遭檢舉開罰，潮州警方將7到9月的檢舉案件以大數據分析，發現違規項目以路口違規停車359件為大宗、違規占用機慢車道及紅燈越線216件次之、未依規定使用方向燈210件居第3。圖／警方提供
屏東縣近日不少用路人遭檢舉開罰，潮州警方將7到9月的檢舉案件以大數據分析，發現違規項目以路口違規停車359件為大宗、違規占用機慢車道及紅燈越線216件次之、未依規定使用方向燈210件居第3。圖／警方提供
屏東縣近日不少用路人遭檢舉開罰，潮州警方將7到9月的檢舉案件以大數據分析，發現違規項目以路口違規停車359件為大宗、違規占用機慢車道及紅燈越線216件次之、未依規定使用方向燈210件居第3。圖／警方提供
屏東縣近日不少用路人遭檢舉開罰，潮州警方將7到9月的檢舉案件以大數據分析，發現違規項目以路口違規停車359件為大宗、違規占用機慢車道及紅燈越線216件次之、未依規定使用方向燈210件居第3。圖／警方提供

交通違規 屏東縣

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