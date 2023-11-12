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汽車闖入台北橋機慢車專用道 危險路口倒車影片遭po網
汽車駕駛人闖入台北橋機慢車專用車道，幸好即時發現倒車，倒車影像遭民眾拍下，上傳臉書爆料公社公開版。對此，大同警分局指出，影片無拍攝時間及相關車號，無法辨別是否已有舉發在案。警方呼籲，依道路交通管理處罰條例「在多車道不依規定駕車舉發」可處罰600元以上1800元以下罰鍰。
臉書爆料公社公開版今上傳一段影片「有三寶出沒」畫面顯示，汽車駛入台北橋機慢車專用車道口，隨即發現開錯路，立刻倒車數公尺，且在路口向右後方倒車，倒車片段遭網友上傳臉書。大同警分局指出，影片無拍攝時間及相關車號，無法辨別是否已有舉發在案。
警方提醒，汽車駕駛行駛台北橋，應於重慶北路和民權西路口上橋，汽車駕駛錯過就得重回該路口上橋；機車則在延平北路和民權西路口上橋。違規者，將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款在多車道不依規定駕車舉發，處罰新台幣600元以上1800元以下罰鍰。警方呼籲，駕駛人行駛道路應注意相關標誌、標線及號誌，以維護自己及他人的交通安全
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