汽車闖入台北橋機慢車專用道 危險路口倒車影片遭po網

汽車駕駛人闖入台北橋機慢車專用車道，幸好即時發現倒車，倒車影像遭民眾拍下，上傳臉書爆料公社公開版。對此，大同警分局指出，影片無拍攝時間及相關車號，無法辨別是否已有舉發在案。警方呼籲，依道路交通管理處罰條例「在多車道不依規定駕車舉發」可處罰600元以上1800元以下罰鍰。

臉書爆料公社公開版今上傳一段影片「有三寶出沒」畫面顯示，汽車駛入台北橋機慢車專用車道口，隨即發現開錯路，立刻倒車數公尺，且在路口向右後方倒車，倒車片段遭網友上傳臉書。大同警分局指出，影片無拍攝時間及相關車號，無法辨別是否已有舉發在案。