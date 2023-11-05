聽新聞
test
0:00 / 0:00
中和聚香園餐廳瓦斯桶氣爆 物內外一片狼藉
新北市中永和地區頗負盛名的永貞路聚香園中式餐廳，今天上午發生一起瓦斯桶爆炸意外。事故發生於上午八點半左右，當時餐廳的三名員工正在為午餐備料，其中一名員工因較接近瓦斯桶，造成雙臂一度燒燙傷，一名員工前往察看不慎遭玻璃割傷，兩人意識清楚，送往雙和醫院治療。
這起意外的爆炸威力非常強大，導致室內的強化玻璃與隔板被震飛到室外，並引發濃煙，從窗口與門口竄出，瀰漫整個街道與巷內。新北消防局立即動員大批人力和消防車趕往搶救，並封鎖附近的永貞路，以應對突發狀況。
所幸這起氣爆意外除受傷的員工外，並無其他傷亡。相關單位正在調查這起事故原因，此次爆炸事件讓聚香園餐廳附近一片混亂、狼藉，預計短時間將無法營業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言