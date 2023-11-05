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中和聚香園餐廳瓦斯桶氣爆 物內外一片狼藉

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導

新北市中永和地區頗負盛名的永貞路聚香園中式餐廳，今天上午發生一起瓦斯桶爆炸意外。事故發生於上午八點半左右，當時餐廳的三名員工正在為午餐備料，其中一名員工因較接近瓦斯桶，造成雙臂一度燒燙傷，一名員工前往察看不慎遭玻璃割傷，兩人意識清楚，送往雙和醫院治療。

這起意外的爆炸威力非常強大，導致室內的強化玻璃與隔板被震飛到室外，並引發濃煙，從窗口與門口竄出，瀰漫整個街道與巷內。新北消防局立即動員大批人力和消防車趕往搶救，並封鎖附近的永貞路，以應對突發狀況。

所幸這起氣爆意外除受傷的員工外，並無其他傷亡。相關單位正在調查這起事故原因，此次爆炸事件讓聚香園餐廳附近一片混亂、狼藉，預計短時間將無法營業。

瓦斯桶氣爆導致室內的強化玻璃與隔板被震飛到室外，而濃煙從震碎的窗口與門口竄出，瀰漫整個街道與巷內。記者侯永全／攝影
瓦斯桶氣爆導致室內的強化玻璃與隔板被震飛到室外，而濃煙從震碎的窗口與門口竄出，瀰漫整個街道與巷內。記者侯永全／攝影
永貞路聚香園中式餐廳上午驚傳氣爆，現場濃煙四竄，一片狼藉，消防員在震碎的窗口外灌水搶救。記者侯永全／攝影
永貞路聚香園中式餐廳上午驚傳氣爆，現場濃煙四竄，一片狼藉，消防員在震碎的窗口外灌水搶救。記者侯永全／攝影
新北市中永和地區頗負盛名的永貞路聚香園中式餐廳，上午發生一起瓦斯桶氣爆意外，現場濃煙四竄，一片狼藉，消防員進到屋內搶救。記者侯永全／攝影
新北市中永和地區頗負盛名的永貞路聚香園中式餐廳，上午發生一起瓦斯桶氣爆意外，現場濃煙四竄，一片狼藉，消防員進到屋內搶救。記者侯永全／攝影

餐廳 爆炸

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