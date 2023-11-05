中和聚香園餐廳瓦斯桶氣爆 物內外一片狼藉

新北市中永和地區頗負盛名的永貞路聚香園中式餐廳，今天上午發生一起瓦斯桶爆炸意外。事故發生於上午八點半左右，當時餐廳的三名員工正在為午餐備料，其中一名員工因較接近瓦斯桶，造成雙臂一度燒燙傷，一名員工前往察看不慎遭玻璃割傷，兩人意識清楚，送往雙和醫院治療。

這起意外的爆炸威力非常強大，導致室內的強化玻璃與隔板被震飛到室外，並引發濃煙，從窗口與門口竄出，瀰漫整個街道與巷內。新北消防局立即動員大批人力和消防車趕往搶救，並封鎖附近的永貞路，以應對突發狀況。