影／瓦斯外漏...中和北方麵食館驚傳氣爆 店面幾全毀2店員受傷

新北市中和區永貞路一間北方麵食館聚香園今天上午8時許驚傳氣爆，新北市消防局調派大批人車前往搶救，到場後發現一樓店面幾乎全毀，強大氣爆威力造成一男一女共二名店員受傷送醫。

新北市消防局今天上午8時52分獲報，中和區永貞路一間北方麵食館聚香園發生氣爆意外，有人受傷，消防人車趕抵現場，發手66歲黃姓婦人頭、臉、手有百分之15的二度燒燙傷，41歲張姓男子也被氣爆熱風灼傷，二人均意識清楚，送往雙和醫院急救。

據了解，當時在廚房工作的黃姓婦人正在處理今天店內有使用的熱湯，疑似瓦斯外漏於使用瓦斯爐具點火產生閃火，燃燒廚房約面積2平方公尺，火勢於9時7分熄滅，氣爆確實原因有待進一步調查釐清。