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影／瓦斯外漏...中和北方麵食館驚傳氣爆 店面幾全毀2店員受傷

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影／瓦斯外漏...中和北方麵食館驚傳氣爆 店面幾全毀2店員受傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區永貞路一間北方麵食館聚香園今天上午8時許驚傳氣爆，新北市消防局調派大批人車前往搶救，到場後發現一樓店面幾乎全毀，強大氣爆威力造成一男一女共二名店員受傷送醫。

新北市消防局今天上午8時52分獲報，中和區永貞路一間北方麵食館聚香園發生氣爆意外，有人受傷，消防人車趕抵現場，發手66歲黃姓婦人頭、臉、手有百分之15的二度燒燙傷，41歲張姓男子也被氣爆熱風灼傷，二人均意識清楚，送往雙和醫院急救。

據了解，當時在廚房工作的黃姓婦人正在處理今天店內有使用的熱湯，疑似瓦斯外漏於使用瓦斯爐具點火產生閃火，燃燒廚房約面積2平方公尺，火勢於9時7分熄滅，氣爆確實原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局第七救災救護大隊長鄭向晃呼籲民眾始用桶裝瓦斯應遵守下面準則，瓦斯鋼瓶、調整器、開關閥的安裝，瓦斯鋼瓶應置於屋外通風良好之處、避免日光直射並直立放置瓦斯鋼瓶及調整器附近不得放置易燃物品。

新北市中和區永貞路一間北方麵食館聚香園今天上午8時許驚傳氣爆，造成二人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區永貞路一間北方麵食館聚香園今天上午8時許驚傳氣爆，造成二人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區永貞路一間北方麵食館聚香園今天上午8時許驚傳氣爆，造成二人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區永貞路一間北方麵食館聚香園今天上午8時許驚傳氣爆，造成二人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區永貞路一間北方麵食館聚香園今天上午8時許驚傳氣爆，造成二人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區永貞路一間北方麵食館聚香園今天上午8時許驚傳氣爆，造成二人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區永貞路一間北方麵食館聚香園今天上午8時許驚傳氣爆，造成二人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區永貞路一間北方麵食館聚香園今天上午8時許驚傳氣爆，造成二人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區永貞路一間北方麵食館聚香園今天上午8時許驚傳氣爆，造成二人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區永貞路一間北方麵食館聚香園今天上午8時許驚傳氣爆，造成二人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區永貞路一間北方麵食館聚香園今天上午8時許驚傳氣爆，造成二人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區永貞路一間北方麵食館聚香園今天上午8時許驚傳氣爆，造成二人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市中永和地區頗負盛名的永貞路聚香園中式餐廳，上午發生一起瓦斯桶氣爆意外，現場濃煙四竄，一片狼藉，消防員進到屋內搶救。記者侯永全／攝影
新北市中永和地區頗負盛名的永貞路聚香園中式餐廳，上午發生一起瓦斯桶氣爆意外，現場濃煙四竄，一片狼藉，消防員進到屋內搶救。記者侯永全／攝影
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新北市中永和地區頗負盛名的永貞路聚香園中式餐廳，上午發生一起瓦斯桶氣爆意外，現場濃煙四竄，一片狼藉，消防員進到屋內搶救。記者侯永全／攝影
新北市中永和地區頗負盛名的永貞路聚香園中式餐廳，上午發生一起瓦斯桶氣爆意外，現場濃煙四竄，一片狼藉，消防員進到屋內搶救。記者侯永全／攝影

氣爆 廚房

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