影／台東老翁10萬求藥到病除 賣藥女騙術遭識破快閃

台東池上日前一名73歲張姓老翁與一名女子一同到郵局提領新台幣10萬元，宣稱自己要買「鹿茸補藥」。行員感覺有異隨即去電池上分駐所請求協助，而載他來取款的女子此時卻消失無蹤。警方到達後播放詐騙新聞給老翁觀看，他才驚覺自己遭到詐騙。

台東縣池上鄉日前有名老翁在台東馬偕醫院回診時，遇一女上前搭訕兜售「鹿茸補藥」，表示有神奇療效，可以藥到病除。老翁聽信其說詞，並讓對方載他到池上郵局提領10萬元，所幸在行員「關懷提問」下發覺有異，即時通報池上分駐所警員到場，賣藥女子警覺性極高，在警察來之前就已「自動消失」。

員警詢問老翁與該名女子是否為熟識，老翁回說「今天剛認識」，著實讓員警大吃一驚，才剛認識就願意花10萬元買藥。員警跟老翁耐心勸說，買來路不明的藥品，恐對身體造成傷害。