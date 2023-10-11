詐財千萬！騙取人頭戶再拘禁被害人 詐團20人台中落網

葉姓男子組成詐騙集團，先誘騙被害人提供人頭戶再予拘禁，之後以假投資隨機誘騙其他被害人匯款至指定帳戶，10多人受騙匯款，詐騙金額約千萬元，警循線逮葉男及同夥共20人，訊後送辦。

刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿指出，中打第4隊分析警政署165反詐騙資料庫，發現中部有詐騙集團利用被害人急需資金，以「包吃住包」話術，騙取金融帳簿及提款卡並帶往旅館內控制拘禁，直到帳戶遭詐騙警示才釋放被害人。

案經刑事局中打與台中市警察局第二分局、太平分局與基隆市警察局刑事警察大隊、宜蘭縣警察局刑事警察大隊組成專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

專案小組於今年5月至8月間，前往涉案詐騙集團位於台中與宜蘭縣的據點查緝，逮捕主嫌41歲葉男與共犯等20人偵辦，查扣現金新台幣40萬餘元、存摺、提款卡及行動電話等贓證物。

警方查出，葉男指揮集團成員擔任詐騙收簿及洗錢角色，先騙取3名被害人提供人頭帳戶後，將被害人拘禁在汽車旅館中，接著以假投資詐騙手法，誆稱投資股票保證獲利，隨機誘騙其他被害人依指示匯款到指定帳戶，直到發現無法出金提領才知遭騙，初步清查被害人達10餘人，詐騙金額約千萬元。

全案經警方偵辦後，依詐欺、洗錢防制法、妨害自由及組織犯罪防制條例等罪嫌，將葉男等20人移送台中地方檢察署偵辦。