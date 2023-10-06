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下班時段返鄉車潮湧現！國2南桃園路段2車擦撞 女駕駛受傷急送醫
雙十國慶4天連假自今晚下班後即將展開，無論是國道或平面道路從下午4點多起開始出現返鄉、旅遊的壅塞車潮，國道2號南桃園路段今晚6點多往機場方向13.9公里外側車道，也發生白色休旅車與黑色轎車的擦撞車禍，其中1名張姓女駕駛因車禍撞擊受傷，所幸意識清醒送醫後無礙，至於肇事責任的釐清仍待國道警察進一步勘驗。
119勤指中心今天晚間6點10分經國道交控中心轉報，位於國道2號西向南桃園路段也就是八德區國道2號13.9公里西向的外側發生2輛自小客車車禍，請派員協助，立刻派遣第一救災救護大隊大湳分隊1輛救護車2名救護人員前往。
消防局表示，現場為黑色小客車及白色休旅車發生車禍，1名傷者是名52歲張姓女駕駛，因頸部疼痛、臉部及胸部瘀傷，所幸意識清醒，救護人員給予清洗傷口、包紮止血、頸圈等救護處置送往部立桃園醫院救治。
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