饒河夜市銀樓遭竊7只金戒 電眼畫面鎖定他鬼祟行徑

台北市松山區饒河街某銀樓日前遭不明男子行竊7只金戒指，損失約10萬元，店家發現戒指不翼而飛，報警處理，轄區松山派出所表示，獲報後積極調閱相關監視器畫面，根據男子特徵追查中。

警方調查，松山派出所9月24日深夜11時許獲報，饒河街某銀樓遭竊，派員到場清點發現，有不名男子進入銀樓，趁店家不注意，竊走店內7只金戒指，導致店家損失約10萬餘元。

警方調閱相關監視器，鎖定一名頭戴黑色鴨舌帽、身穿灰色短T、黑色長褲、背斜背包的男子涉有重嫌，他在銀樓內還曾經四處張望，觀察店內監視器位置，目前員警正依男子特徵積極追查當中。