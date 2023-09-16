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台北京站300秒2店皮包遭竊 警鎖定這名OL假逛街真犯案
台北京站時尚廣場地下1樓昨5分鐘內有兩間店家遭人竊走包包商品，其中1家店7月就曾遭小偷光顧，警方昨晚獲報後介入，研判兩家店竊案是同一人所為，全力追查中。
警方調查，大同分局建成派出所昨晚10時許接連接獲京站地下1樓兩間店報案指稱商品失竊，店內分別有價值9780元、1980元的包包遭竊，員警調閱監視器畫面，鎖定一名流有中長髮、身穿白色上衣、黑色裙子的女子犯案，短短5分鐘內，若無其事在店內閒逛，以身上包包掩護，竊走兩家店商品。
警方表示，目前已成立專案小組追查女賊行徑、過濾犯後逃逸路線，全力追捕當中。
據悉，其中一家失竊店家7月23日也曾遭人偷走包包，1名女子趁店外通道人潮眾多，5秒內靠近商品架拎走價值8480元的真皮包包，警方獲報後循線將行竊的中年婦女查獲到案；員警提醒，店家位於人潮眾多處應加強商品防盜措施，避免宵小覬覦。
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