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府城防災宣導與國際接軌 今起擴大招募雙語志工

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

隨著疫情開放，國際交流日漸頻繁，台南市消防局防災教育館、消防史料館，除透過建置多項雙語導覽軟硬體設施及雙語導覽服務外，今天起將擴大招募並培訓雙語志工。

落實防災教育從小扎根，台南市消防局將嚴肅的防災議題「生活化」、「趣味化」、「科學化」，以寓教於樂的方式，落實於防災教育館及消防史料館，讓民眾學習防災知識並推廣府城消防歷史。

防災教育館及消防史料館，今年統計至8月底止，兩館參訪已達3萬2624人次，相較去年同期成長120%。

今年藉由與國家發展委員會合作辦理導覽解說融入雙語計畫，辦理雙語志工培訓課程，建立雙語教材與導覽資料庫，同時拍攝雙語導覽影片，上傳社群媒體加強網路行銷，期盼提高國民外交機會並增加國際能見度。

消防局長李明峯指出，透過多元的方式，宣導防火防災知識，為消防局歷年努力不懈施政重點。持續招募導覽講說志工，只要對防火宣導有熱誠的民眾，具英語能力尤佳，歡迎加入本局志工隊。期盼讓更多民眾及外籍遊客，體驗寓教於樂的防火防災知識。請於周一至周五上班時間聯繫(06)2975119-2202、2272李小姐。

台南市消防局防災教育館吸引外籍人士參觀，今天起招募雙語志工。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局防災教育館吸引外籍人士參觀，今天起招募雙語志工。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局消防史料館，吸引外籍人士參觀，今天起招募雙語志工。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局消防史料館，吸引外籍人士參觀，今天起招募雙語志工。記者黃宣翰／翻攝

台南 社群媒體 疫情

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