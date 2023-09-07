府城防災宣導與國際接軌 今起擴大招募雙語志工

隨著疫情開放，國際交流日漸頻繁，台南市消防局防災教育館、消防史料館，除透過建置多項雙語導覽軟硬體設施及雙語導覽服務外，今天起將擴大招募並培訓雙語志工。

落實防災教育從小扎根，台南市消防局將嚴肅的防災議題「生活化」、「趣味化」、「科學化」，以寓教於樂的方式，落實於防災教育館及消防史料館，讓民眾學習防災知識並推廣府城消防歷史。

防災教育館及消防史料館，今年統計至8月底止，兩館參訪已達3萬2624人次，相較去年同期成長120%。

今年藉由與國家發展委員會合作辦理導覽解說融入雙語計畫，辦理雙語志工培訓課程，建立雙語教材與導覽資料庫，同時拍攝雙語導覽影片，上傳社群媒體加強網路行銷，期盼提高國民外交機會並增加國際能見度。