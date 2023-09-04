桃園龜山行穿道塗銷疑不全 老外挨撞還挨罰

桃園市龜山區大同路因近期增設右轉車道，取消行人穿越道但清除不全，疑似害外國民眾被撞，引發議員批評。記者朱冠諭／攝影 9月1日1名外國民眾走在龜山區大同路、中和路口疑似塗銷不完全的行人穿越道上，被1輛轉彎的計程車撞倒受傷，事後在推特發文抱怨道路設計和標線變更不清；議員李宗豪昨質疑市府取消行穿道決策不當，交通局回應，將了解整體人車運行情況再檢討是否恢復。

專門分享台灣事物的推特帳號Special Taiwan日前發文指出，自己過馬路時被要轉彎的計程車撞上流血，當地行穿線1周前塗銷，「警察也很困惑」，「雖然我也有錯，但還是覺得道路設計和標線變更的方式還不夠清晰」。

李宗豪發現，車禍地點鄰近龜山國小、龜山國中、壽山高中等校，昨質疑市府因增設右轉車道，擔心車輛與行人交織，取消行人穿越道，等於讓行人和學童暴露在危險之中，這位受傷外國人也因「未行走在斑馬線上」被開罰單。

「當大家開始更重視行人路權的時候，是遭受什麼壓力取消行人穿越道？」李宗豪說，市府處理標線變更決策時，應具備的專業判斷在哪裡？市民還必須忍受殘破雜亂不堪的人行道到何年何月？希望說清楚。

交通局交通工程科長曾啟倫回應，因地方民眾今年2月反映，當地大同路、中興路跟中和路的街口非常短，中興路左轉大同路後，馬上就會遇到中和路上的紅燈，常造成車輛回堵，因此會勘後決定取消路側機車格，增加一條右轉車道，開放紅燈右轉，也塗銷大同路早餐店到教會這側的行穿道，不過鄰近仍有3條行穿道繼續維持。

如今決策遭質疑，曾啟倫說，後續將至現場了解整體人車運行情況，再檢討是否取消紅燈右轉，或恢復行穿道等。