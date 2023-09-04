聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園龜山行穿道塗銷疑不全 老外挨撞還挨罰

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市龜山區大同路因近期增設右轉車道，取消行人穿越道但清除不全，疑似害外國民眾被撞，引發議員批評。記者朱冠諭／攝影
桃園市龜山區大同路因近期增設右轉車道，取消行人穿越道但清除不全，疑似害外國民眾被撞，引發議員批評。記者朱冠諭／攝影
9月1日1名外國民眾走在龜山區大同路、中和路口疑似塗銷不完全的行人穿越道上，被1輛轉彎的計程車撞倒受傷，事後在推特發文抱怨道路設計和標線變更不清；議員李宗豪昨質疑市府取消行穿道決策不當，交通局回應，將了解整體人車運行情況再檢討是否恢復。

專門分享台灣事物的推特帳號Special Taiwan日前發文指出，自己過馬路時被要轉彎的計程車撞上流血，當地行穿線1周前塗銷，「警察也很困惑」，「雖然我也有錯，但還是覺得道路設計和標線變更的方式還不夠清晰」。

李宗豪發現，車禍地點鄰近龜山國小、龜山國中、壽山高中等校，昨質疑市府因增設右轉車道，擔心車輛與行人交織，取消行人穿越道，等於讓行人和學童暴露在危險之中，這位受傷外國人也因「未行走在斑馬線上」被開罰單

「當大家開始更重視行人路權的時候，是遭受什麼壓力取消行人穿越道？」李宗豪說，市府處理標線變更決策時，應具備的專業判斷在哪裡？市民還必須忍受殘破雜亂不堪的人行道到何年何月？希望說清楚。

交通局交通工程科長曾啟倫回應，因地方民眾今年2月反映，當地大同路、中興路跟中和路的街口非常短，中興路左轉大同路後，馬上就會遇到中和路上的紅燈，常造成車輛回堵，因此會勘後決定取消路側機車格，增加一條右轉車道，開放紅燈右轉，也塗銷大同路早餐店到教會這側的行穿道，不過鄰近仍有3條行穿道繼續維持。

如今決策遭質疑，曾啟倫說，後續將至現場了解整體人車運行情況，再檢討是否取消紅燈右轉，或恢復行穿道等。

計程車 車道 路權 罰單 車禍

延伸閱讀

標線塗銷不完全誤導？外籍男行走遭撞鮮血直流 桃市府回應了

行人地獄？ 他走上消失的人行道遭撞 滿地鮮血嚇壞網

搭火車接駁走路不方便 汐止大同路三段要設YouBike站

新竹行人走斑馬線被撞右腿喪能、左眼近瞎 無照機車女下場出爐

相關新聞

桃園龜山行穿道塗銷疑不全 老外挨撞還挨罰

9月1日1名外國民眾走在龜山區大同路、中和路口疑似塗銷不完全的行人穿越道上，被1輛轉彎的計程車撞倒受傷，事後在推特發文抱...

南投瑞龍瀑布虎頭蜂螫21人 隔天被抄家

南投竹山鎮瑞龍瀑布園區，前天發生虎頭蜂攻擊21名遊客的意外，幸均無大礙，縣府當天委請捕蜂廠商巡查發現步道橋面板下方、附近...

標線塗銷不完全誤導？外籍男行走遭撞鮮血直流 桃市府回應了

民進黨籍桃園市議員李宗豪今天表示，一外籍男子日前穿越馬路時，疑似被塗銷不完全的行人穿越道誤導遭車撞，質疑市府讓行人暴露在...

台中老翁失蹤13日…颱風逼進家屬焦急尋找 今卻僅尋獲遺體

台中大里東湖里85歲蔡姓老翁上月22日騎單車出門後失蹤，家屬焦急四處找人，並向警方報案，但連日仍遍尋不著，因海葵颱風來襲...

疑雨天視線差！特斯拉右轉撞機車 女騎士倒地頭暈送醫

47歲蕭姓男子今天中午12時許駕駛特斯拉，行經新北市中和區中山與福祥街口準備右轉時，疑因下雨視線不清，未注意在外側車道騎...

老翁颱風天外出失聯 22小時後苗栗警民街頭發現他「冒雨赤腳步行」

海葵颱風來襲，一名83歲謝姓老翁昨天下午6點外出失聯，苗栗警察分局、苗栗縣山城救援協會即刻救援，今天下午4點在雨中找到在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦