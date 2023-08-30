新竹郵差拾金不昧 男大生學費失而復得當面致謝
新竹市1名男大學生到超商繳學費時驚覺錢包不見，所幸不久接到警方通知到派出所領回，保住數萬元學費，他得知是郵差撿到後，特地到新竹武昌街郵局向拾金不昧的郵差致謝。
中華郵政新竹郵局今天發布新聞稿指出，局內1名郵差24日執行公務時拾獲1個錢包，立刻到派出所把錢包交給警方，員警透過錢包內證件找到失主身分，失主是1名就讀中華大學的男大生，通知他到派出所領回。
男大生向新竹郵局表示，他打工存下學費，24日前往超商繳學費時才發現全包遺失，沿途尋找未果，半小時後接到警方電話，才知道錢包被人撿到送至派出所，趕緊前往領取。
男大生說，他到派出所拿回遺失的錢包時，數萬元現金與證件都在，得知撿到錢包的是1名郵差，他麻煩員警協助通知郵差要表達謝意，但郵差表示「東西沒少就好」，讓他很感動，決定要找到這名郵差當面致謝。
新竹郵局表示，男大生日前帶著禮物及紅包到新竹武昌街郵局尋人，終於找到當時撿到錢包的新竹郵局快捷股郵差劉晉源，男大生當面致謝，劉晉源將紅包袋撕下1角後歸還並說「收到心意了」，2人也一同拍照留念。
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