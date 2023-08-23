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南投縣稅務局爆出白色粉末8人不適 疑似誤觸它惹禍

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣政府稅務局昨天下午機房響起警報，員工會同廠商維修時，機房內消防設備突然爆開，二氧化碳粉末四散，導致8人出現噁心、頭昏，送醫治療後，1人留院觀察，其餘7人並無大礙返家休息，疑似維修時誤觸，正由消防局調查釐清。

據瞭解，昨天下午2時，稅務局辦公大樓5樓機房突然響起警報聲，稅務局聯繫廠商檢修，正在更換探測器時，機房內的二氧化碳消防設備突然爆開，機房內充斥大量白色二氧化碳粉末，當時有8人在機房內，因為吸入粉末出現咳嗽、眼睛不舒服等情況，趕緊衝出屋外，有人出現噁心、想嘔吐情況。

稅務局立刻通報消防局，由救護車將8人分別送往南基醫院、南投醫院治療。其中，一名陳姓男子因為吸入過多二氧化碳，目前仍住院觀察，其餘7人檢查後已經回家休息。稅務局初步瞭解，疑似2名電機人員，不慎誤觸滅火設備，才導致二氧化碳外洩。

南投縣消防局表示，二氧化碳滅火，大都用在電器設備，減少因為噴水滅火造成資訊電器設備損失，通常二氧化碳噴灑到燃燒物上，會阻絕空氣，讓火苗熄滅。

陳姓男子經留院觀察後，意識清楚且談話正常，並無生命危險之虞。事故原因，正由消防局調查釐清。

南投縣稅務局昨天機房故障，維修時二氧化碳滅火設備噴出，造成8人不適，幸好並無大礙。圖／南投縣政府提供
南投縣稅務局昨天機房故障，維修時二氧化碳滅火設備噴出，造成8人不適，幸好並無大礙。圖／南投縣政府提供

南投 咳嗽

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