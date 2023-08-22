澎湖七美漁工腹膜炎求空中轉診遭拒 衛福部空審中心惹議

澎湖七美1名印尼籍漁工，今天凌晨，突然腹痛難當，外傳申請澎湖縣駐地醫療直升機後送治療，未獲衛生福利部空中轉診審核中心同意，後來才由澎湖海巡隊巡防艇趕赴搶送他就醫，抵達馬公已隔近4小時，令澎湖當地民眾非議。

記者電話向衛福部空審中心查證內情，空審中心接電話的人員稱，電話中不能確認記者身分，表示無法說明。

據了解，今天凌晨零時許，澎湖七美衛生所發現求助的印尼籍漁工，急性腹痛，疑似腹膜炎，要申請澎湖縣駐地醫療直升機緊急送醫，但傳出空審中心以「外籍人士為由拒絕審核」，引起非議。

直到今天凌晨零時45分，七美衛生所只好通報澎湖海巡隊，指這名印尼漁工因急性腹痛，疑似腹膜炎，急需後送馬公就醫，請求派艇趕往後送救援。