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愛講八卦引起情侶檔不滿 男子KTV外遭毆

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義區今天凌晨2時許發生打架鬥毆案件，一群人在知名KTV飲酒唱歌，25歲陳姓男子喝醉後，講了同行吳男（33歲）與湯女（24歲）情侶檔的八卦閒話，雙方走出店門口談判，吳男與另名男子徒手毆打陳男，轄區信義警分局派員到場制止，並將動手的人依傷害罪送辦。

KTV位於知名拉麵店附近，今天凌晨，一行人飲酒唱歌。陳姓男子過去就曾說過情侶檔中女方的八卦閒話，飲酒期間，陳男又再度提起這個話題，引起情侶檔不滿，吳男立即將陳叫出店門口溝通。

雙方一言不合，吳男及另名男子不爽，2打1攻擊陳男面部，導致陳男擦挫傷，數名同行友人到場勸架，轄區三張犁派出所獲報，趕到現場制止，並將人帶回警局，雙方對於閒話內容不願多說，警方將動手兩人依傷害罪送辦。

陳姓男子與友人今天凌晨唱歌喝酒，因為講同行情侶檔的八卦閒話，遭對方毆打。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子與友人今天凌晨唱歌喝酒，因為講同行情侶檔的八卦閒話，遭對方毆打。記者廖炳棋/翻攝

情侶 傷害罪 KTV

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