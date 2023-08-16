三峽大樓陽台電扇起火 女主呼呼大睡渾然不知

新北市三峽區永安街今天清晨6時許發生住宅火警，某社區7樓陽台冒出白煙，由於該戶有一對母子同住，消防隊不敢大意，出動雲梯車從外部射水，並上樓破門入室救人、尋找火源。結果55歲女子在房間呼呼大睡、兒子已經出門上學，陽台僅燒毀1台電風扇，迅速被撲滅。

此案因警衛及時發現社區的受信總機發出警報，外出查看發現7樓陽台冒出白煙，住戶又連繫不上，連忙通報119求助、告知屋內有一對母子不知是否安全逃出。

消防局立即派遣2個消防分隊、1個特搜分隊人車趕往救援，消防隊員上樓破門進屋喚醒婦人救出，同時發現陽台有1台電冰箱，上面放了1台電風扇起火，迅速撲滅之後只剩骨架，牆已燻黑，無人受傷。

消防局第五救災救護大隊長鍾世銘指出，根據去年全台「火災次數與起火原因、損失統計」，電器因素排行第二名，件數比例高達18.19%，常見原因包括短路、過熱、使用不當、接觸不良、過載等等。

呼籲民眾使用電器用品，必須確認插頭及插座是否鬆動，避免接觸不良產生火花熔解絕緣被覆、不在有塵埃或潮濕環境使用電器用品，避免積汙導電、不可綑綁電線，避免溫度升高而熔解絕緣被覆，否則均易造成短路著火。