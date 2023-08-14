男子三仙台海域玩SUP迷航 海巡馳援成功漁港獲救

39歲陳姓男子13日從台東縣成功鎮基翬漁港划SUP出海至三仙台海域遊憩，返回時在海上失去方向，海巡獲報派出救生艇馳援，在成功漁港外海將人救回。（海巡署第一三岸巡隊提供） 中央社

39歲陳姓男子昨天從台東成功鎮基翬漁港划SUP出海至三仙台海域遊憩，不料返回時在海上失去方向，一路往南划，海巡獲報派出救生艇馳援，在成功漁港外海將人平安救回。

海巡署第一三岸巡隊今天表示，指揮部118服務系統於13日晚間6時15分接獲民眾報案指稱，成功漁港外海有男子划立式划槳（SUP）疑似因風浪過大且體力不濟，無法自行返回岸際。

新港安檢所接獲通報後，立即派遣90P-FRP救生艇前往現場救援，於外海將男子成功救援上艇，男子意識清楚無明顯外傷。

第一三岸巡隊表示，39歲陳姓男子於13日下午從基翬漁港岸際自行划SUP出海，在三仙台一帶海域遊憩，後來返回時在海面上迷航，一時找不到回基翬的方向，而划到成功漁港附近海域，所幸遇到海巡署救生艇及時救援，男子已自行返回。

第一三岸巡隊呼籲，民眾從事水域遊憩活動，應充分瞭解或查詢當地水文、潮汐、海象等海氣象資訊，做好相關安全評估與防護措施（如穿著救生衣等），並隨時注意身體與天候狀況，以維護自身安全；若於海域岸際發生緊急危難事故，可立即撥打118海巡服務專線尋求協助。