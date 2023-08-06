影／少年虧「戴綠帽」台中男揪友逼伏地挺身毆打 警逮人送辦

台中市警方昨天深夜獲報，南屯區有街頭糾紛案件，警方到場發現周姓少年嘴、腳有受傷，經後續追查才知，周在群組內虧黃姓男子「戴綠帽」，黃昨晚以約唱歌為由，約出周後，逼周伏地挺身、動手毆打，警方帶回黃等5人後，依傷害等罪送辦。

經查，周姓少年（13歲）與黃姓（19歲）、張姓（20歲）、沈姓（20歲）、劉姓（20歲）、林姓男子（19歲）等人，都在同一個IG聊天群組，周疑在群組內虧與黃有親密關係的女子，「跟大家都好過」，嘲諷黃「戴綠帽」，黃因而不滿。

黃男在昨天深夜11時許，與張姓友人等5人，以約唱KTV為由，約出周姓少年，周赴約後，在KTV包廂內被黃等人逼伏地挺身體罰，甚至還將周約到好市多大賣場停車場附近，以徒手毆打方式教訓，因有民眾看到多人聚集報案，警方到場查處。

周姓少年經送醫後無大礙，但周父十分氣憤，對黃等人提出傷害等告訴，全案將在警詢後依鬥毆、傷害、強制等罪，移送台中地檢署偵辦。