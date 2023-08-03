駕駛停紅燈連丟10多件垃圾遭電眼抓包 中市半年取締490件

台74線下匝道與台中市多處重要道路分隔島及路口處，常有駕駛人停等紅燈時隨手亂丟垃圾，台中市環保局設置監視器，24小時「電眼」監控揪出違規行為。環保局表示，光是半年內違規取締490餘件，累計裁罰金額超過59萬元，呼籲民眾勿心存僥倖，亂丟垃圾。

環保局表示，台中市許多重要路口都設有監視器，取締民眾亂丟垃圾，取締違規熱點第一名是南屯區向上路與環中路交叉口，其次是烏日區環中路與中山路口，第三名則是北屯區環中路與崇德路口。

最常見是駕駛人在夜間或凌晨時段停等紅燈時，隨手將衛生紙、紙杯或菸蒂直接丟在分隔島或道路上；其中有位車主在停紅燈時，整理車內垃圾，甚至搖下車窗連續丟出10幾件垃圾到快車道上，另有1家鮮魚行也因亂丟垃圾，被取締3次，可依違反廢棄物清理法開罰1200至6000元。

環保局表示，台74線匝道附近與台中市重要道路分隔島路口，往來車流量大，清潔人員維護危險性高，為加強取締，並達到嚇阻效果，環保局以科技執法，藉由監視器的位移偵測功能，偵測到物體移動時，即會發報警示，並連線至區隊稽查人員的手機，以節省人力觀看監視器畫面的工時。