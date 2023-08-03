快訊

直播／中南部雨勢越晚越烈 氣象局曝卡努最快解除陸警時間點

白飯之亂熱炒店宣告復業！遭網刷嗆酒駕不報稅 老闆怒回：截圖準備提告

北北基宜明天還能放颱風假嗎？桃園今不放假錯了嗎？彭啟明這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駕駛停紅燈連丟10多件垃圾遭電眼抓包 中市半年取締490件

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台74線下匝道與台中市多處重要道路分隔島及路口處，常有駕駛人停等紅燈時隨手亂丟垃圾，台中市環保局設置監視器，24小時「電眼」監控揪出違規行為。環保局表示，光是半年內違規取締490餘件，累計裁罰金額超過59萬元，呼籲民眾勿心存僥倖，亂丟垃圾。

環保局表示，台中市許多重要路口都設有監視器，取締民眾亂丟垃圾，取締違規熱點第一名是南屯區向上路與環中路交叉口，其次是烏日區環中路與中山路口，第三名則是北屯區環中路與崇德路口。

最常見是駕駛人在夜間或凌晨時段停等紅燈時，隨手將衛生紙、紙杯或菸蒂直接丟在分隔島或道路上；其中有位車主在停紅燈時，整理車內垃圾，甚至搖下車窗連續丟出10幾件垃圾到快車道上，另有1家鮮魚行也因亂丟垃圾，被取締3次，可依違反廢棄物清理法開罰1200至6000元。

環保局表示，台74線匝道附近與台中市重要道路分隔島路口，往來車流量大，清潔人員維護危險性高，為加強取締，並達到嚇阻效果，環保局以科技執法，藉由監視器的位移偵測功能，偵測到物體移動時，即會發報警示，並連線至區隊稽查人員的手機，以節省人力觀看監視器畫面的工時。

環保局長陳宏益說，以位移偵測監視器辨識垃圾的即時發報警示，雖有助於減少人工觀看監視器影片的工時，但仍有技術上的限制。去年底已與中興大學資工系合作，協助開發AI影像辨識丟垃圾行為及車號，讓缺乏功德心的行為人無所遁形。

台74線中央分隔島遭駕駛停等紅綠燈時亂丟菸蒂。圖／台中市環保局提供
台74線中央分隔島遭駕駛停等紅綠燈時亂丟菸蒂。圖／台中市環保局提供

延伸閱讀

中市南區二信游泳池停用10年 砸2.5億元重新活化今啟用

文山焚化爐舊換新地方抗議盼遷移 中市府：新廠汙染減

監視器拍下「會發光的皮卡丘」清晰身影！學者鑑定真面目嗨翻：是全新物種

中市靜城專案查獲573輛噪音車 裁罰逾百萬元

相關新聞

卡努來襲 新北男開賓士車上山找朋友、斷枝當頭砸落毀車頭

新北市陳姓男子今天清晨開著一輛賓士車，人車行經北18線4之60號前，車頭遭掉落路樹斷枝砸損，沒人受傷。警、消獲報派員趕抵...

國小男童無力葬父、警連絡慈善會幫忙 他寫感謝信「會認真讀書」

一名國小男童的父親病逝，他無力負擔喪葬費，台中市大甲警分局義里派出所長紀適從獲知後聯絡慈善會，募款幫助男童葬父，男童前天...

花蓮75歲阿公山區失蹤4天 今發現機車擴大搜救中

花蓮75歲簡姓阿公獨居在壽豐鄉平和村，上月31日騎機車出門後失蹤未返家，妹妹發現遲未聯繫上哥哥，加上卡努颱風接近台灣，趕...

影／颱風天休旅車瑞平公路起火 燒到內裝全毀、輪胎剩鋼圈

林姓男子今天中午開車行駛106線瑞平公路時，看到引擎蓋冒煙停車，他和同車2名友人下車並報案。消防人員抵達現場，射水滅火，...

疑台電工程車翻落桃園復興山區山谷 3人OHCA 2輕傷3人搶救中

卡努颱風來襲，桃園市復興區昨夜至今晨陸續降雨，山區路基濕滑，疑似一輛台電工程車今天中午行經復興區高義村雪霧鬧橋附近轉彎處...

駕駛停紅燈連丟10多件垃圾遭電眼抓包 中市半年取締490件

台74線下匝道與台中市多處重要道路分隔島及路口處，常有駕駛人停等紅燈時隨手亂丟垃圾，台中市環保局設置監視器，24小時「電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦