疑遭怒瞪心生不滿…KTV大廳爆衝突 男持摺疊刀劃傷勸架男腹部

台北市大同區星聚點今發生酒醉衝突，年僅20歲張男酒後歡唱離場，認為遭28歲張男怒瞪一眼，心生不滿上前理論，不料勸架的葉男，突然遭林男持摺疊刀劃傷腹部，幸好送醫救治意識清醒。雙方動手3人遭依傷害、恐嚇、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

延平派出所指出，7月30日4點50分許，KTV現場守望的員警發現大廳有爭吵聲，消費者疑似酒後進出場衝突，立即互叫優勢警力支援，現場20歲張姓男子，和朋友21歲林姓男子當時正要離場，張男疑認為正要進場的28歲張男瞪他，雙方確認過眼神，涉上前大打出手。

28歲張男的朋友葉男上前勸架，林男情緒激動，涉持折疊刀劃傷葉男腹部，現場一片混亂。警方快打部隊到達後，受傷的26歲葉男送往馬偕院救治，傷勢穩定意識清楚，其餘人遭帶回警局製作筆錄。

全案動手的三人，張男、張男、林男遭依聚眾鬥毆、傷害及恐嚇罪送辦。大同分局呼籲，民眾歡唱飲酒後如有脫序鬥毆之情事，警方必查明嚴辦，有效確保轄區治安平穩。