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「ACI量化機器人」是甚麼 投資者：協助看盤低買高賣

聯合報／ 記者柯毓庭曾伯愷／新北即時報導

有國道員警引薦9人投資虛擬貨幣遭控吸金，一名資深幣圈投資者H說，量化機器人是幣圈投資很常見的程式，開發者開發機器人後，機器人可以協助投資者自動看盤，將投資者持有虛擬貨幣低買高賣，在分秒必爭的幣圈深受投資者依靠。

從事虛擬貨幣很多年的資深投者H女解釋，目前常見大宗使用的是派網推出的網格機器人或盤古AI量化機器人，市面上許多交易所都有推出機器人來賺取交易手續費「當然其中也有許多是詐騙的，要仔細研究才不會上當」H說像這位警員，恐怕是沒有花心思研究才會遭騙。

H投資者說，ACI量化機器人的臉書粉絲專頁至今仍未關閉，底下甚有受害人留言「跑路了」、「死詐騙集團」、「割韭菜」，受害民眾恐怕難估算。

幣圈以派網推出的網格機器人為使用者大宗（圖為網格機器人）。圖／民眾提供
幣圈以派網推出的網格機器人為使用者大宗（圖為網格機器人）。圖／民眾提供

虛擬貨幣 詐騙集團 韭菜

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