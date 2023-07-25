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獨／國道警引薦9人投資虛擬貨幣遭騙 警政署發查

聯合報／ 記者曾伯愷柯毓庭王長鼎／新北即時報導

國道公路警察局一名謝姓員警，去年1月透過「ACI量化機器人」網站投資虛擬貨幣「大賺」近300萬，他陸續引薦9人加入投金，直到今年6月網站被關閉才驚覺被騙。上個月中旬警政署接獲檢舉謝員疑似吸金，經國道警調查，謝員否認吸金辯稱自己也是受害者。對此國道警表示，若員警涉有不法絕不包庇，依法嚴辦。

據了解，謝姓員警（106年特）2018年結業分發至國道公路警察局，目前任職於國道公路警察局第二公路警察大隊暨楊梅分隊。去年1月謝員看到朋友投資虛擬貨幣好像很有賺錢，詢問其朋友如何投資？便自行上網查詢Google評論網站、YouTube網路教學，旋即嘗試用自己帳戶投入投金到「幣安」虛擬貨幣交易所，經將台幣轉成虛擬貨幣泰達幣usdt，前後出金7、80萬台幣到「ACI量化機器人」網站投資。

謝員投金虛擬貨幣後，帳面大有獲利累賺超過近300萬，他開始四處向同學、親友吹噓、炫耀自己投資虛擬貨幣穩有賺頭，還提供網址及推薦帳號鼓吹9名同學、親友依樣畫葫登入網站自行投資，不料，上個月中旬，謝員所投資的「ACI量化機器人」網站被關閉，他投入的錢拿不回來，連帶引薦9名同學、親友也受害。

造成他所引薦的同學、親友每位損失3至30萬元不等，累計受騙金額超過160萬元，謝員這才驚覺被騙。上個月中旬警政署接獲檢舉，直指謝員引薦投資虛擬貨幣，害他們血本無歸，懷疑謝員是詐欺共犯，發交國道警察局調查。

案經國道警察局督訓科派員調查，謝員否認吸金，但他坦承確實有提供投資網址及推薦帳號，給9人自行登入投資網站投資，其中確有1名被害人是警職身分，其餘皆是親友。

對此，國道警察局表示，謝員身為警察人員分享投資獲利，致上開受害者跟風而並引薦投資，雖有告知投資風險，但因造成財損引發不良後果，國道警局將深入調查，若查謝員涉及違法絕不包庇，依法嚴辦。

新北市警察局表示，經了解目前只有一名員警疑似遭詐騙，該同仁係以被害人身分協助國道警局調查，本局將全面清查了解，若有相關同仁受害需協助者，將提供必要之協助及關懷，並利用各種管道加強宣導員警謹慎投資理財避免受害。

國道公路警察局一名員警，引薦9名、同學親友投資虛擬貨幣遭控吸金。記者曾伯愷／翻攝
國道公路警察局一名員警，引薦9名、同學親友投資虛擬貨幣遭控吸金。記者曾伯愷／翻攝

國道 警察 虛擬貨幣 吸金

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